Эффектный побег хомяка из тюрьмы-лабиринта

Пухленький хомяк вновь попал в тюрьму и решил выбраться из неё. Однако на пути у пушистого беглеца встал настоящий лабиринт из картона с различными ловушками и препятствиями.
У изобретательного владельца хомяка вновь получился интересный короткометражный фильм, который держит в напряжении до самого конца.
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