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Эффектный побег хомяка из тюрьмы-лабиринта

Эффектный побег хомяка из тюрьмы-лабиринта (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 09:10
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   побег   прикол   тюрьма   хомяк   
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Пухленький хомяк вновь попал в тюрьму и решил выбраться из неё. Однако на пути у пушистого беглеца встал настоящий лабиринт из картона с различными ловушками и препятствиями.

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Метки: Юмор   видео   животные   побег   прикол   тюрьма   хомяк   
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hebpat 39 минут назад
не хомяк, а Индиана Джонс
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