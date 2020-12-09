Побег из тюрьмы храброго хомяка

На пути к свободе хомяк преодолевает множество "смертельно опасных" преград.
Здесь интересно всё - и упорство хомяка, его сообразительность и решимость,
и декорации, в которых это всё происходит.
Здесь интересно всё - и упорство хомяка, его сообразительность и решимость,
и декорации, в которых это всё происходит.
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Если б мог, посоветовал бы ему завести крысу и почитать что такое аджилити. Пасюку такое реально за развлекуху было бы.
Разнообразие среды хорошее у хомяка. Вначале думала, что задания детские, но потом пришлось помучиться ему.