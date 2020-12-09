FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9279 постов • 1146 подписчиков подписаться
Новое > Видео > Сообщество Животные 
Побег из тюрьмы храброго хомяка

Побег из тюрьмы храброго хомяка (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 22:05
Сообщество : Животные
Метки: видео   побег   хомяк   
518
1
1
На пути к свободе хомяк преодолевает множество "смертельно опасных" преград.
Здесь интересно всё - и упорство хомяка, его сообразительность и решимость,
и декорации, в которых это всё происходит.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   побег   хомяк   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Пафнутий 3 часа назад
У людей карантин, а хомяк - страдай из-за этого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Peacemaker1873 42 минуты назад
Где-то я подобное видео уже видел, но с другим хомяком. Автор своим грызунам спокойно жить и точить не даёт.

Если б мог, посоветовал бы ему завести крысу и почитать что такое аджилити. Пасюку такое реально за развлекуху было бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Васильевна 2 часа назад
Ежедневный путь в столовую тюрьмы )
Разнообразие среды хорошее у хомяка. Вначале думала, что задания детские, но потом пришлось помучиться ему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Очень запасливый хомяк Очень запасливый хомяк Спортсмен попытался скрыться от двух проверяющих его полицейских Спортсмен попытался скрыться от двух проверяющих его полицейских Сбежавшие с фермы козы устроили переполох в американском городе Сбежавшие с фермы козы устроили переполох в американском городе Приключения хомяка в большом картонном лабиринте с препятствиями Приключения хомяка в большом картонном лабиринте с препятствиями В Ростове-на-Дону инспектор ГИБДД пустился в погоню за инвалидом-колясочником В Ростове-на-Дону инспектор ГИБДД пустился в погоню за инвалидом-колясочником
Виктор Апрель

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75668



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
СССР. 60-е. Просто фото, без политики и известных лиц
3
50
СССР. 60-е. Просто фото, без политики и известных лиц
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Запрещенный прием: почему сальто в фигурном катании спортсмены выполняют на свой страх и риск?
1
9
Запрещенный прием: почему сальто в фигурном катании спортсмены выполняют на свой страх...
Американцы совсем с ума посходили!
0
9
Американцы совсем с ума посходили!
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#история#подборка#люди#авто авария#новости#в мире#авария дня#знаменитости
#фото#факты#россия#авария#разное#истории#прикольные#дети#актеры#красота
#интересно#интересное#животные#дтп#автомир#кино#автомобили#картинки#забавно#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться