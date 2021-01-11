Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой

На просторах сети появился забавный видеоролик, главной звездой которого стала игривая ворона. Птица схватилась за ветку дерева и повисла на ней.
У неё явно был какой-то план и она его придерживалась
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