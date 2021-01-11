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Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой

Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   ворона   животные   прикол   птица   
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На просторах сети появился забавный видеоролик, главной звездой которого стала игривая ворона. Птица схватилась за ветку дерева и повисла на ней.

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Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   ворона   животные   прикол   птица   
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9k
Алексей 2 часа назад
Ей бы батут еще
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9k
lon Час назад
Круто !! ))) Ржачно ) Ну, вот такие они, вороны, любят развлечения :) Я видел однажды как ворона с крыши несколько раз съезжала на какой-то хрени :)
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