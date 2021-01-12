Когда поставила на скачки последнюю миску с кормом

Собака очень эмоционально отреагировала на конные скачки по телевизору. Забавный момент из жизни четвероногого фаната конного спорта попал на видео.
Собака начала лаять и прыгать, как только на экране появились участники соревнования. Настоящий фанат!
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