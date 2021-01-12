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Когда поставила на скачки последнюю миску с кормом

Когда поставила на скачки последнюю миску с кормом (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 09:46
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   интересно   конные скачки   прикол   скачки   
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Собака очень эмоционально отреагировала на конные скачки по телевизору. Забавный момент из жизни четвероногого фаната конного спорта попал на видео.

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Метки: Юмор   видео   животные   интересно   конные скачки   прикол   скачки   
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Mr.Adamson

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