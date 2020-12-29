Горилла-шутник похищает своих детенышей, заставляя самку гоняться за ним

Живущий в японском зоопарке Уэно самец гориллы по кличке Хаоко любит проводить много времени со своими детенышами. Однако их мама Момоко беспокоится за малышей и часто отгоняет папашу. Тогда глава семейства ищет возможность утащить одного из трех детенышей, а затем прячется с ним в укромном месте и играет.

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