Горилла-шутник похищает своих детенышей, заставляя самку гоняться за ним

Живущий в японском зоопарке Уэно самец гориллы по кличке Хаоко любит проводить много времени со своими детенышами. Однако их мама Момоко беспокоится за малышей и часто отгоняет папашу. Тогда глава семейства ищет возможность утащить одного из трех детенышей, а затем прячется с ним в укромном месте и играет.
Только посмотрите, с какой нежностью и осторожностью он обращается с детенышем.
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