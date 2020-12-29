FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9413 постов • 1160 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Горилла-шутник похищает своих детенышей, заставляя самку гоняться за ним

Горилла-шутник похищает своих детенышей, заставляя самку гоняться за ним (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 14:17
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   Япония   видео   горилла   животные   зоопарк   позитив   прикол   
591
1
1
Живущий в японском зоопарке Уэно самец гориллы по кличке Хаоко любит проводить много времени со своими детенышами. Однако их мама Момоко беспокоится за малышей и часто отгоняет папашу. Тогда глава семейства ищет возможность утащить одного из трех детенышей, а затем прячется с ним в укромном месте и играет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Реакция   Юмор   Япония   видео   горилла   животные   зоопарк   позитив   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Barachek_Obachek Час назад
Ничего непонятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
веселый просто 42 минуты назад
Странные эти японцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Чиуауа Час назад
Горилла-шутник похищает своих детенышей, заставляя самку гоняться за ним
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Медведь решил поохотиться на дрон Медведь решил поохотиться на дрон Кот каждый день приходит к пруду и с интересом наблюдает за карпами кои Кот каждый день приходит к пруду и с интересом наблюдает за карпами кои Озорной пес ловко выкопал небольшую траншею Озорной пес ловко выкопал небольшую траншею Забавный зеленый попугай поет детскую песенку Забавный зеленый попугай поет детскую песенку Косатка решила сыграть в догонялки с лодкой Косатка решила сыграть в догонялки с лодкой
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

600682



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
6
195
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
8
47
Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Челябинской области пожилой водитель отправил маршрутку в дерево
0
5
В Челябинской области пожилой водитель отправил маршрутку в дерево
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил портрет Путина
0
38
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил...
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмора#Юмор#Новым годом#авто аварии#истории#креатив#автомир#дети#подарки
#интересно#животные#аварии#интересны#прикольные#китай#рождество#авария дня#картинки#россии
#факты#приколы#люди#дтп#прикол#коты#пандемия#девушки#кино#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться