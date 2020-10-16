Агрессивные пьяные дамочки и сногсшибательный парень

Пьяных девушек не пустили в клуб и они решили устроить драку на входе. Очевидец запечатлел неуклюжую потасовку на видео.
А может быть он просто мастер бесконтактного боя?
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