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Агрессивные пьяные дамочки и сногсшибательный парень

Агрессивные пьяные дамочки и сногсшибательный парень (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 12:30
Сообщество : Юмор
Метки: видео   девушки   драка   инцидент   клуб   конфликт   пьяные   
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Пьяных девушек не пустили в клуб и они решили устроить драку на входе. Очевидец запечатлел неуклюжую потасовку на видео.

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Метки: видео   девушки   драка   инцидент   клуб   конфликт   пьяные   
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6  комментариев
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Антон Час назад
Даже свинья в своём говне выглядит лучше, чем пяная быдлобаба.
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сапер Водичка 9 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Олег 11 минут назад
Агрессивные пьяные дамочки и сногсшибательный парень
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5k
Валерий 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
SerGProS Час назад
Так вот он - бесконтактный стиль боя!!!
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Фельдъегерь SerGProS 52 минуты назад
вот почему все "бесконтактники" выглядят как алкаши, потому, что свои навыки отрабатывают на собутыльниках
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