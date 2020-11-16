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Мужчина обезвредил буйную и вооруженную молотком девушку

Мужчина обезвредил буйную и вооруженную молотком девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 13:25
Метки: видео   девушка   инцидент   конфликт   обезоружил   прием   удар   
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Жители дома запечатлели вооруженную молотком и ножом девушку, громившую припаркованный автомобиль. Оказавшийся рядом герой ролика дождался пока агрессивная барышня повернется к нему спиной, а затем эффектно уложил её на асфальт и выбил оружие из рук.

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Метки: видео   девушка   инцидент   конфликт   обезоружил   прием   удар   
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18  комментариев
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30k
Опаньки 38 минут назад
отнял у нее нож, идет с ножом и в этот момент подъезжают копы...
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14k
Weddaan 2 минуты назад
Мужчина обезвредил буйную и вооруженную молотком девушку
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14k
ВОВЧЕГ 2 минуты назад
Норм нига ее положил.
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1k
Mellivora 3 минуты назад
Отомстил за столетия рабства белой госпоже...
Или это авто куплено на его деньги?
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2k
твёрдый троечник 7 минут назад
Подсечка класс...
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4k
Сергей 8 минут назад
Пыштолета у него не было.похоже коп,а у них принято на поражение.
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3k
Виталий Лынов 12 минут назад
Бабы злые капец
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2k
Андрина 15 минут назад
Хорошо сработал.Интересно,что у него в сумке что ее так к машине припечатало?
Видимо девушка была пьяна.Заторможенная реакция.
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20k
Михаил Сметанкин Андрина 11 минут назад
Гантели ))
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6k
Вася 17 минут назад
уложил на рюкзак чотко как на подушку, даже не стукнулась
уложил на рюкзак чотко как на подушку, даже не стукнулась
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1k
Дмитрий 17 минут назад
резиновый молоток в стиле ипать-колотить
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6k
Влад 19 минут назад
повезло ему что она его правой рукой с ножом не ударила-видимо хорошо ударилась. надо было сразу року с ножом блокировать.
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3k
cfhfwby 36 минут назад
Явно из Али -экспресс был у нее молоток, если НИЧЕГО не могла им сделать...
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20k
Михаил Сметанкин cfhfwby 9 минут назад
Коленные стекла машины крепче чем кажутся. Особенно когда они закрыты
Ссылка www.youtube.com
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5k
М С 41 минуту назад
Безупречное исполнение? Ну, такое...
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17k
SerGProS 48 минут назад
За подсечку 5 за отъем орудия "троечка"
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3k
SSD 49 минут назад
Руки бы ей вырвал с мясом лучше))). Там и нож во второй руке как раз)
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4k
Ya 50 минут назад
А негр красава. Жаль что бешеная тварь не упала на свой нож или хотя бы харей на асфальт.
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