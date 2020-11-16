Мужчина обезвредил буйную и вооруженную молотком девушку

Жители дома запечатлели вооруженную молотком и ножом девушку, громившую припаркованный автомобиль. Оказавшийся рядом герой ролика дождался пока агрессивная барышня повернется к нему спиной, а затем эффектно уложил её на асфальт и выбил оружие из рук.
Безупречное исполнение!
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Или это авто куплено на его деньги?
Видимо девушка была пьяна.Заторможенная реакция.