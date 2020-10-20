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Водитель автобуса отправил в нокдаун разбившего окно мужчину

Водитель автобуса отправил в нокдаун разбившего окно мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 08:10
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   видео   водитель   инцидент   конфликт   москва   нокдаун   удар   
30261
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В Москве мужчина вступил в конфликт с одним из пассажиров автобуса, а затем разжал двери и разбил окно транспортного средства. Водитель автобуса подошел к нему и ударил по лицу.

Источник:

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Метки: автобус   видео   водитель   инцидент   конфликт   москва   нокдаун   удар   
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187  комментариев
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7k
Kucher 16 часов назад
А водилу то за что отстранили? Правильно сделал, только маловато ударил.
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4k
Андрей Крылов 16 минут назад
Я не первый и даже не в первом десятке из тех тут, кто не может понять, а водитель то за что отстранён? Всё делал правильно! Ни кого не убил, не покалечил, а действия неадеквата пресёк. Ему премию давать надо, а не наказывать!
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−14
Татьяна Григорьева 54 минуты назад
Водитель безусловно несет полную материальную ответственность за автобус по своему трудовому договору. Вот он и защищал вверенное ему имущество и здоровье пассажиров. Ничего плохого в том чтобы разбить голову за порчу имущества не вижу.
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594
Краснодар Час назад
За базаром следить надо. Не покрывать матом незнакомых людей, не портить чужое имущество - это простые правила, соблюдение которых увеличивает шансы встретить старость с максимальным количеством зубов.
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0
Dmitrijus Savcenka 2 часа назад
Мало дал...
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15k
Злобный Члегр 2 часа назад
Еще лекко отделался. Лет 30 назад за это монтировкой пробивали череп.
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2k
Anatoly 2 часа назад
Считайте расистом/садистом, но месте водилы я монтировкой бы у...л!!!
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2k
Serhio Konyakoff 3 часа назад
Это ж на сколько деградировало общество,если нормальному человеку,сделавшему все по совести, грозит чуть ли не уголовка,а перед ублюдком,насравшем на всех,ещё и извиняться будут!?Очень давно,ещё где-то в самом начале 90-х годов, мы свернули куда-то не туда и до сих пор шаро@бимся в каких-то потемках,окончательно потеряв выход.
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4k
Александр 3 часа назад
Всё правильно сделал! ЯМЫВОДИТЕЛЬ!
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16
Максим Мазуров 3 часа назад
Полицию не дождешься в таких случаях, самосуд так и будет процветать
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9k
Serg 3 часа назад
Эти уроды ведут себя так, потому что знают, что если их кто нибудь, тронет хоть пальцем, они сразу превратятся в бедную овечку. Очень хочется верить, что водителю ни чего не будет.
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4k
Эрик 3 часа назад
Страна, все для быдла, все ради быдла. Настоящий мужской поступок всегда наказуем.
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30k
Олег 3 часа назад
Отстранен от работы? Да его премировать нужно!
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241
Юрий 4 часа назад
если дебил от рук водителя получит серьезные травмы или умрет - водитель уедет на нары.
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Комментарий удален
0
Князь Курбский 4 часа назад
Мохаммед:

незаконнорожденный и бывший раб,
получил откровение, делая куннилингус своей хозяйке,
назвал осла первым мусульманином,
склонен к суициду,
любит грабить корованы со своими архаровцами,
пытается оттрахать всё, что имеет сиськи,
разрешает своим воинам педофилию и гуро,
вопреки пункту 6, гей.
Я насрал кусочек кала
И назвал его Кааба,
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553
лесная лысоешка 4 часа назад
Водитель автобуса отправил в нокдаун разбившего окно мужчину
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6k
Vlad 4 часа назад
Водиле премию и должность начбрига
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26k
Максим 5 часов назад
Водитель автобуса отправил в нокдаун разбившего окно мужчину
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260
МИХАН Максим 4 часа назад
Таки даааа
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
0
Князь Курбский 5 часов назад
Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее обвцееьам
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2k
Варяг 5 часов назад
Нокаутированному штраф в 100500 рэ, 15 суток, билет в одну сторону и ветра в ж...пу!
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2k
Варяг 5 часов назад
Летела такая карма, искала , искала, и нашла таки...
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