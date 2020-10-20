Водитель автобуса отправил в нокдаун разбившего окно мужчину

В Москве мужчина вступил в конфликт с одним из пассажиров автобуса, а затем разжал двери и разбил окно транспортного средства. Водитель автобуса подошел к нему и ударил по лицу.
Камера видеонаблюдения запечатлела, как к разбившему стекло мужчине подходит разгневанный водитель и наносит мощный удар. Сейчас полиция проводит проверку, а шофер отстранен от работы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Конфликт покупателя и сотрудника магазина Магнит закончился нокаутом
- Парень с молотком против толпы
- Не стоило обижать велосипедиста
- Пассажир автобуса с ноги "выписал штраф" пьяному безбилетнику
- Попытка утихомирить буйного пассажира в вагоне МЦД
467
Понравилось467
Новости партнёров
Загрузка...
незаконнорожденный и бывший раб,
получил откровение, делая куннилингус своей хозяйке,
назвал осла первым мусульманином,
склонен к суициду,
любит грабить корованы со своими архаровцами,
пытается оттрахать всё, что имеет сиськи,
разрешает своим воинам педофилию и гуро,
вопреки пункту 6, гей.
Я насрал кусочек кала
И назвал его Кааба,