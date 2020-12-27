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Ярмольник объяснил, за что артистов называют проститутками

Ярмольник объяснил, за что артистов называют проститутками (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2020 15:14
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: artist   Актеры и актрисы   Леонид Ярмольник   влияние   профессии   фильмы   
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Леонид Ярмольник объяснил, почему актерскую профессию часто сравнивают с проституцией. «Если говорить об артистах, то иногда артистов называют проститутками, потому что они всегда подстраиваются под клиентов и ничем при этом не брезгуют. Я могу сказать, что артист ДОЛЖЕН УМЕТЬ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД ВСЮ ПИЩУ, КОТОРУЮ ЕМУ СЕГОДНЯ ДАЮТ», – пояснил Ярмольник.
Если же проявлять избирательность, вертеть носом, то актера никто никогда никуда и звать не будет.

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Метки: artist   Актеры и актрисы   Леонид Ярмольник   влияние   профессии   фильмы   
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144k
☭Cheкаво☭ 7 часов назад
Этот хоть в политику не лезет, как Макаревич....ну иногда там что то пованивает против ВВП)
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733
Dutch ☭Cheкаво☭ 7 часов назад
Ну почему же? Как-то у нас в Прибалтике он был на радио. То, что он говорил о русскоязычных, которые "поклоняясь совковым идолам всё никак не оторвутся от безнадёжно отставшей от цивилизованного мира России"... Всю жизнь буду помнить о том, как Ярмольник называл всех неграждан "манкуртами и паразитами". Так что, уважаемый, вы много не знаете...
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7k
Barachek_Obachek Час назад
Короче это норма, как говорит одна маленькая Малышева
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14k
Господин Уэф 2 часа назад
Ярмольник объяснил, за что артистов называют проститутками
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29k
Korolev 5 часов назад
Ну хоть хватило смелости признаться. Вашим, нашим за копейку спляшем...
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652
likiloki 5 часов назад
Мухи с котлетами: уметь перевоплощаться в разные образы для актера и иметь пластичный разум, и тот смысл, что вкладывают в тот эпитет - совсем разные вещи.
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9k
кира 5 часов назад
Кого бы еще грязью полить? Вот этих авторов говновбросов самих от себя не тошнит? Сами то давно по уши в дерьме! Таланты, блин! Что вы сами сделали полезного в жизни? Может быть что-то изобрели, построили, совершили открытие? А может быть вы талантливый врач и лечите людей? Или великий музыкант, актер? Нет, вы долбанутый БЛОХЕР, единственное достижение которого бросать говно на вентилятор. ЗАДОЛБАЛИ СВОИМИ ПОМОЯМИ!
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9k
кира Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Нет, просто не хочется говна под Новый год, его и так выше крыши.
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1k
Андрей Вырвихвист кира 4 часа назад
Полагаю, что как раз вы его и разбрасываете вокруг. Среди актёров есть и прекрасные, достойнейшие люди. Это факт. Ну а есть извечные приспособленцы-перевёртыши, коих, увы, большинство. Ярмольник тому не исключение. Это всё, что следует знать касательно данной темы.
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9k
кира Андрей Вырвихвист 3 часа назад
Актер - очень зависимая профессия. Актер должен подстраиваться, перестраиваться, перевоплощаться. Если актер не играет или играет плохо, он плохой актер. А зависит он от всех и каждого: от режиссера, от зрителя, от драматурга, от сценариста, от гримера, осветителя, коллег и многого другого. Даже не знаю, есть ли еще более зависимая профессия.
Вот тут начинают рассуждать, что актеры не должны подстраиваться, сниматься в плохих фильмах, в рекламе, типа, не унижаться... Так ведь других сейчас почти нет. Это вам не газета, захотел, почитал, не захотел, отложил в сторонку. Без денег продукты в магазине не дадут, на метро не покатают. А есть еще дети и родители, у таких, как Ярмольник, в весьма почтенном возрасте, которых наше государство спихнуло на иждивение детей... И что вы предлагаете? Воротить нос от всего, что предлагают: "я гордый, в дерьме не снимаюсь"? За последнее время мы услышали много стонов от бомонда по поводу нехватки денег. А теперь вот взялись осуждать того, кто готов взяться за любую работу. Что же лучше? Стонать и просить милостыню, давить на жалость или продолжать работать, порой, наступив на горло своей гордости, для того, чтобы не уподобляться вот этому самому пошлому бомонду?
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1k
Андрей Вырвихвист кира 3 часа назад
Зачем вы дурака включили? Речь о порядочности артиста, как человека, а не о его ролях. Упомянутый выше актёр негодяй по жизни. Тут всё предельно чётко и ясно. Ну а какой он актёр - это уже на любителя. Это и только это вам следует брать во главу угла, а не рассусоливать о качестве игры или резкой перемены перевоплощения и перестраивания в той или иной его роли.
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9k
кира Андрей Вырвихвист 3 часа назад
То есть, вы лично с ним знакомы, он лично сделал вам кучу гадостей, что вы имеете право на подобное заявление?
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3k
Горожанин 6 часов назад
Свет не видывал такого бездарного актера как Леонид Исаакович Ярмольник.
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87k
сапер Водичка 6 часов назад
Просто очередной Изя Кацман !
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957
Sam 6 часов назад
Не первый раз тут пишу про очевидный бред и слабое знание заимствованных слов.
....АРТИСТ Ярмольник рассказывает про трудности АКТЁРской профессии...
Выделенные слова, это не синонимы, это разные профессии. Артист, это ХУДОжник, АКТЁР - это скоморох
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21k
Ваня 7 часов назад
настоящий актер этому лицедею ипало бы давно начистил...
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10k
geminisf 7 часов назад
С таким же успехом мог объяснить почему сталеваров называют сталеварами.
Если ты проститутка - как же тебя ещё называть?
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41k
zloykoyot 7 часов назад
Ну раз должен подстраиваться, то пусть подстраивается. Скоморохи они и есть скоморохи, всегда были и всегда будут. И нечего тогда обижаться что проституткой называют. Главное чтобы не лезли не в свои дела.
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252
Алиса 7 часов назад
То правительство объясняет, почему всё не очень холосо...
то ирмольник, сколько готов скинуть за свою задницу,,,
то бессмертный про бедственное положение своих друзей евГеев
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