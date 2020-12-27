Ярмольник объяснил, за что артистов называют проститутками

Леонид Ярмольник объяснил, почему актерскую профессию часто сравнивают с проституцией. «Если говорить об артистах, то иногда артистов называют проститутками, потому что они всегда подстраиваются под клиентов и ничем при этом не брезгуют. Я могу сказать, что артист ДОЛЖЕН УМЕТЬ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД ВСЮ ПИЩУ, КОТОРУЮ ЕМУ СЕГОДНЯ ДАЮТ», – пояснил Ярмольник.
Если же проявлять избирательность, вертеть носом, то актера никто никогда никуда и звать не будет.
Если же проявлять избирательность, вертеть носом, то актера никто никогда никуда и звать не будет.
Источник: https://radiokp.ru/znamenitosti/leonid-yarmolnik-vyskazalsya-o-vorovstve-i-prostitucii-sredi-akterov_nid210054_au67au
Если обозначить позицию Ярмольника коротко, то звучит она так: "Сниматься надо в чём угодно, лишь бы бабки платили".
В действительности, каждый человек отвечает за то, куда он направляет свои творческие силы и таланты. И использовать их во вред обществу (снимаясь, например, в аморальных, русофобских, античеловечных фильмах) - значит, соучаствовать в преступлении. А Земля - она ведь круглая, что ты отдашь другим, то и сам получишь.
Если обозначить позицию Ярмольника коротко, то звучит она так: "Сниматься надо в чём угодно, лишь бы бабки платили".
В действительности, каждый человек отвечает за то, куда он направляет свои творческие силы и таланты. И использовать их во вред обществу (снимаясь, например, в аморальных, русофобских, античеловечных фильмах) - значит, соучаствовать в преступлении. А Земля - она ведь круглая, что ты отдашь другим, то и сам получишь.
Авторский пост
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Вот тут начинают рассуждать, что актеры не должны подстраиваться, сниматься в плохих фильмах, в рекламе, типа, не унижаться... Так ведь других сейчас почти нет. Это вам не газета, захотел, почитал, не захотел, отложил в сторонку. Без денег продукты в магазине не дадут, на метро не покатают. А есть еще дети и родители, у таких, как Ярмольник, в весьма почтенном возрасте, которых наше государство спихнуло на иждивение детей... И что вы предлагаете? Воротить нос от всего, что предлагают: "я гордый, в дерьме не снимаюсь"? За последнее время мы услышали много стонов от бомонда по поводу нехватки денег. А теперь вот взялись осуждать того, кто готов взяться за любую работу. Что же лучше? Стонать и просить милостыню, давить на жалость или продолжать работать, порой, наступив на горло своей гордости, для того, чтобы не уподобляться вот этому самому пошлому бомонду?
....АРТИСТ Ярмольник рассказывает про трудности АКТЁРской профессии...
Выделенные слова, это не синонимы, это разные профессии. Артист, это ХУДОжник, АКТЁР - это скоморох
то ирмольник, сколько готов скинуть за свою задницу,,,
то бессмертный про бедственное положение своих друзей евГеев