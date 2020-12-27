Ярмольник объяснил, за что артистов называют проститутками

Леонид Ярмольник объяснил, почему актерскую профессию часто сравнивают с проституцией. «Если говорить об артистах, то иногда артистов называют проститутками, потому что они всегда подстраиваются под клиентов и ничем при этом не брезгуют. Я могу сказать, что артист ДОЛЖЕН УМЕТЬ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД ВСЮ ПИЩУ, КОТОРУЮ ЕМУ СЕГОДНЯ ДАЮТ», – пояснил Ярмольник.

Если же проявлять избирательность, вертеть носом, то актера никто никогда никуда и звать не будет.

0 Источник: https://radiokp.ru/znamenitosti/leonid-yarmolnik-vyskazalsya-o-vorovstve-i-prostitucii-sredi-akterov_nid210054_au67au



Если обозначить позицию Ярмольника коротко, то звучит она так: "Сниматься надо в чём угодно, лишь бы бабки платили".



В действительности, каждый человек отвечает за то, куда он направляет свои творческие силы и таланты. И использовать их во вред обществу (снимаясь, например, в аморальных, русофобских, античеловечных фильмах) - значит, соучаствовать в преступлении. А Земля - она ведь круглая, что ты отдашь другим, то и сам получишь.