Студия Warner Bros. представила первый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» с Хлоей Морец («Пипец») в главной роли. Картина сочетает в себе живую съемку и мультипликацию, подобно знаменитому фильму «Кто подставил кролика Роджера».
По сюжету героиня Хлои Морец работает в одном из лучших отелей Нью-Йорка и пытается совместными с котом Томом усилиями выдворить мышонка Джерри, который может сорвать предстоящую свадьбу.
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