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Первый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри»

Первый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 14:16
Сообщество : Кино
Метки: видео   животные   интересно   кино   прикол   том и джерри   трейлер   фильм   юмор   
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Студия Warner Bros. представила первый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» с Хлоей Морец («Пипец») в главной роли. Картина сочетает в себе живую съемку и мультипликацию, подобно знаменитому фильму «Кто подставил кролика Роджера».

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Метки: видео   животные   интересно   кино   прикол   том и джерри   трейлер   фильм   юмор   
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7  комментариев
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6k
Вася 48 минут назад
ностальгия.. сбегали с уроков в 90м домой, чтобы по коммерческому каналу (тогда ещё не кодированному, крутили сутками бесплатно, "промоушен" типа..) посмотреть "томиджери".. по 14 лет было, ржали от души..
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110k
arek14 Минуту назад
Может, кто и помнит
Может, кто и помнит
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568
Злодей 2 минуты назад
На вид норм. Новые серии лишились изюминки из-за того,за что полюбили этот мульт мы в своё время - из-за жести. Кота плющили, избивали,унижали,убивали,резали на части и прочее. А новые серии настолько мягкие,что смотреть не возможно. Тут судя по всему вернулись к истокам. Хоть я и не уверен,может в трейлере и показали самые жёсткие моменты
Тогда да, авно унылое будет.
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9k
Олегbl4 14 минут назад
Помню их на VHS. Но скатились уже давно. Пытался в свое полнометражный мультик посмотреть, уже не то,как и последующие сериалы. Все таки тогда всё было по-другому и сами мульты делались еще задолго до рождения многих из нас. Вряд ли этот фильм понравится ребятишками из 70-80-х
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218
Альберт Назыров 18 минут назад
Вот почему, они могут сделать в новых фильмах мульт персонажей такими же как и 40-30 лет назад, а нашим надо всё переделать оставив только название, да ещё и поглумится над персонажами(((. Почему у нас всё через жопу?
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19k
Батончик с маком 38 минут назад
а мне всегда кота было жалко. над ним постоянно издевался мышак-ворюга с садистскими наклонностями
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7k
Михалыч 46 минут назад
А что, Тома даже не сделают чёрным геем? Нуу, я даже не знаю, как-то не толерантненько.
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Mr.Adamson

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