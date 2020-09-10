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Достучались до небес и реинкарнировались

Достучались до небес и реинкарнировались (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 08:33
Сообщество : Животные
Метки: видео   достучаться до небес   животные   кино   лев   львы   фильм   
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"Стоишь на берегу и чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась". Стоящие на берегу львы напомнили пользователям сети героев фильма «Достучаться до небес».

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Метки: видео   достучаться до небес   животные   кино   лев   львы   фильм   
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ваня панкин Час назад
текилы не хватает...
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Валерий 41 минуту назад
"Достучаться до небес"! Шикарный фильм!
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