Достучались до небес и реинкарнировались

"Стоишь на берегу и чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась". Стоящие на берегу львы напомнили пользователям сети героев фильма «Достучаться до небес».
В саванне только и разговоров, что о море и о закате
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