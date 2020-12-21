Бюджетная и компактная новогодняя елка своими руками

Сложно представить Новый год без праздничной ёлки. Однако не во всех жилищах есть место хотя бы для полуметрового объемного дерева, украшенного новогодними игрушками. Жильцы малогабаритных квартир придумывают альтернативные решения — например, сделать ёлку на стене.
А вы уже нарядили ёлку?
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