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Бюджетная и компактная новогодняя елка своими руками

Бюджетная и компактная новогодняя елка своими руками (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 10:19
Метки: видео   елка   новогодняя елка   новый год   прикол   рождество   
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Сложно представить Новый год без праздничной ёлки. Однако не во всех жилищах есть место хотя бы для полуметрового объемного дерева, украшенного новогодними игрушками. Жильцы малогабаритных квартир придумывают альтернативные решения — например, сделать ёлку на стене.

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Метки: видео   елка   новогодняя елка   новый год   прикол   рождество   
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an-bask 37 минут назад
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