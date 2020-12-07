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Сосед постарался за двоих

Сосед постарался за двоих (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 13:28
Сообщество : Юмор
Метки: видео   новый год   прикол   рождество   украшения   
7748
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Мужчина с размахом украсил своё жилище и двор рождественскими украшениями и различными декорациями. Однако пользователей сети больше привлек расположенный рядом дом, на котором практически не было украшений.

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Метки: видео   новый год   прикол   рождество   украшения   
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7  комментариев
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12k
Алексей 6 часов назад
Четыре портняжных мастерских на одной улице.
На первой табличка: "Самый лучший портной в этом городе!"
На второй: "Самый лучший портной в этой стране!"
На третьей: "Самый лучший портной в этом мире!"
И на последней: "Самый лучший портной на этой улице"
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2k
Coott 3 часа назад
напомнило фильм "Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен"

напомнило фильм "Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен"
напомнило фильм "Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен"
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3k
Руслан 4 часа назад
Мог бы и получше сделать жлобяра,подумал сосед..
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5k
Дмитрий 5 часов назад
Я свет на улице включу просто))))
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9k
Sergey Дмитрий 4 часа назад
Ну ты мажор! :)
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22k
Dobry vojak Svejk 5 часов назад
Два еврея поспорили, кто из них меньше пожертвует денег.
Когда мимо проходил служитель первый еврей положил копейку и победоносно посмотрел на второго.
"- За двоих" произнес второй и смиренно вздохнул.
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