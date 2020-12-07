Сосед постарался за двоих

Мужчина с размахом украсил своё жилище и двор рождественскими украшениями и различными декорациями. Однако пользователей сети больше привлек расположенный рядом дом, на котором практически не было украшений.
Сосед мужчины решил даже не пытаться соперничать и сэкономил несколько тысяч долларов.
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На первой табличка: "Самый лучший портной в этом городе!"
На второй: "Самый лучший портной в этой стране!"
На третьей: "Самый лучший портной в этом мире!"
И на последней: "Самый лучший портной на этой улице"
Когда мимо проходил служитель первый еврей положил копейку и победоносно посмотрел на второго.
"- За двоих" произнес второй и смиренно вздохнул.