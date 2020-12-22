Жонглер эффектно "сыграл" рождественскую песню

«We wish you a merry Christmas» – один из самых красивых и узнаваемых рождественских гимнов. Жонглер Чарли Пикок решил развлечь своих знакомых и "сыграл" им известную мелодию с помощью мячей.
Ловкость рук и почти никакого мошенничества.
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