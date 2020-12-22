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Жонглер эффектно "сыграл" рождественскую песню

Жонглер эффектно "сыграл" рождественскую песню (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 13:55
Сообщество : Юмор
Метки: видео   жонглер   жонглирование   музыка   новый год   рождество   юмор   
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«We wish you a merry Christmas» – один из самых красивых и узнаваемых рождественских гимнов. Жонглер Чарли Пикок решил развлечь своих знакомых и "сыграл" им известную мелодию с помощью мячей.

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Метки: видео   жонглер   жонглирование   музыка   новый год   рождество   юмор   
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1  комментарий
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Иван 14 минут назад
я, конечно, дико извиняюсь, но один тут уже ухитрился на рояле )(уем играть
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