Выгодный обмен: прилично одетые женщины украли новогоднюю елку из подъезда

В Нижнем Новгороде две женщины провели выгодный для себя обмен. Они забрали большую и наряженную жителями подъезда новогоднюю елку, а вместо неё поставили маленькое и невзрачное дерево.
А может быть одна из воровок пошла на преступление из-за того, что потратила все деньги на свою шубу и не смогла купить искусственное дерево?
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