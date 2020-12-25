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Выгодный обмен: прилично одетые женщины украли новогоднюю елку из подъезда

Выгодный обмен: прилично одетые женщины украли новогоднюю елку из подъезда (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 12:24
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воровство   елки   кражи   нижний новгород   новый год   подъезды   
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В Нижнем Новгороде две женщины провели выгодный для себя обмен. Они забрали большую и наряженную жителями подъезда новогоднюю елку, а вместо неё поставили маленькое и невзрачное дерево.

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Метки: видео   воровство   елки   кражи   нижний новгород   новый год   подъезды   
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