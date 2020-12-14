Новогодний ролик, который заставит вас взгрустнуть и улыбнуться

Замечательное новогоднее и рождественское видео, благодаря которому вы лишний раз вспомните о своих близких и почувствуете приближение праздников.
В центре сюжета пожилой мужчина, который начинает заниматься спортом ради неожиданной цели.
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