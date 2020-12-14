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Новогодний ролик, который заставит вас взгрустнуть и улыбнуться

Новогодний ролик, который заставит вас взгрустнуть и улыбнуться (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 09:22
Метки: видео   дедушка   добро   интересно   новый год   пенсионер   рождество   трогательно   
790
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1
Замечательное новогоднее и рождественское видео, благодаря которому вы лишний раз вспомните о своих близких и почувствуете приближение праздников.

Источник:

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Метки: видео   дедушка   добро   интересно   новый год   пенсионер   рождество   трогательно   
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240
Светлана Минаенкова 52 минуты назад
ммммм.... как мииило)))
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63
_SKV_ 6 минут назад
Всё правильно!
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