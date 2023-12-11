Ёлка со встроенной гирляндой

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В эту новогоднюю елку встроена гирлянда, цвета и анимацию которой можно настраивать по своему вкусу в специальном приложении.
Со смартфона теперь можно управлять и новогодней ёлкой.
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Кстати у кого руки растут из правильного места, может сам спаять подобную гирлянду.
У него есть свой сайт где есть уроки по работе с ардуино. Да и вообще научит правильно держать паяльник.
Кстати у него огромное количество разнообразных проектов.
А это видео с его проектом.