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Ёлка со встроенной гирляндой

Ёлка со встроенной гирляндой

Автор:
11 декабря 2023 12:18
Метки: Видео   Рождство   гирлянда   интересно   новый год   ёлка   
873
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В эту новогоднюю елку встроена гирлянда, цвета и анимацию которой можно настраивать по своему вкусу в специальном приложении.

Со смартфона теперь можно управлять и новогодней ёлкой.

Источник:

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Метки: Видео   Рождство   гирлянда   интересно   новый год   ёлка   
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4  комментария
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313
iskra 51 минуту назад
Я елки со светодиодами лет 20 назад видел.. И оптоволоконные давно уже были, и прямо из гирлянд скрученные..
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20k
Bill 4 минуты назад
Проснулись. У меня такая уже года три.
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9k
Trenzel2003 10 минут назад
Наш "Илон Маск", самодельщик AlexGyver давно уже на ардуинке и адресной светодиодной ленте подобное замутил.
Кстати у кого руки растут из правильного места, может сам спаять подобную гирлянду.
У него есть свой сайт где есть уроки по работе с ардуино. Да и вообще научит правильно держать паяльник.
Кстати у него огромное количество разнообразных проектов.
А это видео с его проектом.
Ссылка www.youtube.com
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177
ruslan d Полчаса назад
Шикарная вещь
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