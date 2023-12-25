Санта-Клаус из ночного кошмара

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3D-художник из Лос-Анджелеса Lights Are Off прославился в сети благодаря своим коротким роликам в жанре хоррор с персонажами поп-культуры и героями мемов. Пару своих последних видео он решил посвятить наступающим новогодним праздникам.
Это же какие у такого Санты подарки...
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