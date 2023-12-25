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Санта-Клаус из ночного кошмара

Санта-Клаус из ночного кошмара

Автор:
25 декабря 2023 12:18
Метки: horror   lights.are.off   Видео   Санта-Клаус   интересно   крипота   новый год   ужасы   
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3D-художник из Лос-Анджелеса Lights Are Off прославился в сети благодаря своим коротким роликам в жанре хоррор с персонажами поп-культуры и героями мемов. Пару своих последних видео он решил посвятить наступающим новогодним праздникам.

Это же какие у такого Санты подарки...

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Метки: horror   lights.are.off   Видео   Санта-Клаус   интересно   крипота   новый год   ужасы   
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2  комментария
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1k
Друг 2 часа назад
жутковато ...
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11k
SeñorGunDon Час назад
Сойдёт для тех у кого с психикой проблемы
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Forestdude

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