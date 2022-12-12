Незабываемый новогодний аттракцион для детей

Золотишко теперь можно купить в банкомате

Конфетная пушка довела детей до слёз

Новогодний ролик, который заставит вас взгрустнуть и улыбнуться

Николай Дроздов поздравляет с Новым 2022 годом!

Владелец дорогого автомобиля порадовал мальчика

Правда о том, как встречают Новый год и Рождество с маленьким ребенком