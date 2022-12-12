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Незабываемый новогодний аттракцион для детей

Незабываемый новогодний аттракцион для детей

Автор:
12 декабря 2022 09:36
Метки: Санта-Клаус   аттракцион   видео   дети   добро   новый год   праздник   рождество   шоу   
725
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Путешествие в рождественскую сказку для детишек, которые ещё верят в новогодние чудеса. Отлично придумано и реализовано.
Нажми на кнопку, получишь результат. Эмоции на всю жизнь!

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Метки: Санта-Клаус   аттракцион   видео   дети   добро   новый год   праздник   рождество   шоу   
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7  комментариев
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872
Arti Час назад
Очень красиво, может местность где это можно посмотреть подскажете?
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14k
ss 23 минуты назад
Классно придумано!
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977
Glos Полчаса назад
Ёшкин Кот, это круто...
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5k
Бу 44 минуты назад
ооочень круто
Выше всяческих похвал)!!
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3k
xbrat 44 минуты назад
Очень прикольная задумка)
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