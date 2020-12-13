Народный учитель РФ: воцарится «дистант» — не будет больше Ломоносовых

Выступление Сергея Рукшина — жесткое. Только одна цитата из интервью:
«Как сказал бывший первый замминистра Виктор Болотов, что знания не нужны — всё можно „погуглить“…, да чтоб его оперировал тот хирург, который во время операции на сердце Болотова будет гуглить, что он делает, какие инструменты надо взять», — говорит Рукшин.
Народный учитель России убежден, что дистант поведет к утрате социальных лифтов, которые позволяли «всем Ломоносовым из своих Холмогор», если они талантливы и способны, — попасть в орбиту Академии наук, стать ведущими учеными и влиять на развитие образования в стране и в мире.
Рукшин уверен, что внедряя дистанционное обучение, родителей обманывают и «втемяшивают заведомую ложь», для того, чтобы снизить угрозу социального взрыва и массового недовольства.
К тому же хорошее образование — это еще и воспитание. Экран не отвечает на вопросы. Компьютер не передает эмоции. Воспитание специалиста и гражданина невозможно осуществить через экран компьютера, уверен Рукшин.
Нынешняя цифровизация приведет к краху российской системы образования и в перспективе угрожает распадом страны, считает Сергей Рукшин.
Знаете чем хвастаются мои коллеги и знакомые? А-га! Частным учителем для своего пи-з-дю-ка или пи-з-дю-чки.
А узнал я это все пытаясь найти для своего чада репетитора.
Как-то так.
Репетитор - зло еще то. Не, если он действительно учит - все "ок", но большинство - тупо натаскивают на ЕГЭ, как обезьянок... Хотя... Если родители видят своих чад обезьянками, то тоже - норм;)
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не пойму у тебя тут что чувство гордости? Я сам с краснодарского края, и ситуацию по Краснодару знаю. Там вообще лежит вся инфаструктура, Школы забиты, дет. сады забиты, больницы забиты, куча понаехавших с ДВ и Сибири, домов понастроили инфаструктуры нет, поэтому частные школы как грибы растут и стригут бабло. Просто потому что нет мест уже в школах и садах, переполнены не 2 раза а в три раза. Нигде такого нет, как в Краснодаре. Щас уже уезжают оттуда все продают.