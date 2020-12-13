Народный учитель РФ: воцарится «дистант» — не будет больше Ломоносовых

Выступление Сергея Рукшина — жесткое. Только одна цитата из интервью:



«Как сказал бывший первый замминистра Виктор Болотов, что знания не нужны — всё можно „погуглить“…, да чтоб его оперировал тот хирург, который во время операции на сердце Болотова будет гуглить, что он делает, какие инструменты надо взять», — говорит Рукшин.



Народный учитель России убежден, что дистант поведет к утрате социальных лифтов, которые позволяли «всем Ломоносовым из своих Холмогор», если они талантливы и способны, — попасть в орбиту Академии наук, стать ведущими учеными и влиять на развитие образования в стране и в мире.



Рукшин уверен, что внедряя дистанционное обучение, родителей обманывают и «втемяшивают заведомую ложь», для того, чтобы снизить угрозу социального взрыва и массового недовольства.



К тому же хорошее образование — это еще и воспитание. Экран не отвечает на вопросы. Компьютер не передает эмоции. Воспитание специалиста и гражданина невозможно осуществить через экран компьютера, уверен Рукшин.



Нынешняя цифровизация приведет к краху российской системы образования и в перспективе угрожает распадом страны, считает Сергей Рукшин.