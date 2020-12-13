Народный учитель РФ: воцарится «дистант» — не будет больше Ломоносовых

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе На фабрике Apple "забыли" заплатить индийским рабочим, и те устроили "армагеддон" На фабрике Apple "забыли" заплатить индийским рабочим, и те... Не пережил Собянина: в Москве спилили 300-летний дуб Не пережил Собянина: в Москве спилили 300-летний дуб Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему... Доза позитива! Доза позитива! История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку,... Парк Лога: новое чудо России и пример для олигархов Парк Лога: новое чудо России и пример для олигархов Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные находки в цифрах и фактах Сколько еще боеприпасов лежит на полях сражений ВОВ: страшные... Занимательные факты о фермах по выращиванию моллюсков: жемчуг, мидии и устрицы Занимательные факты о фермах по выращиванию моллюсков: жемчуг,... Инфляция в Германии ушла в минус. Почему и на что упали цены Инфляция в Германии ушла в минус. Почему и на что упали цены Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные ФотоВсячина ФотоВсячина Дрон-огнемёт против осиных гнёзд Дрон-огнемёт против осиных гнёзд «Кошельки» Гитлера. Кто финансировал нацистскую диктатуру и чем это для них закончилось «Кошельки» Гитлера. Кто финансировал нацистскую диктатуру и чем... Аварийную опору ЛЭП в Долгопрудном "починили" листом картона Аварийную опору ЛЭП в Долгопрудном "починили" листом картона Кубики Кубики 20 век в цвете. 1940 г. Мир без войны 80 лет назад 20 век в цвете. 1940 г. Мир без войны 80 лет назад В духе Брежнева: Бердымухамедов и члены туркменского правительства обменялись медалями В духе Брежнева: Бердымухамедов и члены туркменского правительства...
Новое > Видео 
Народный учитель РФ: воцарится «дистант» — не будет больше Ломоносовых

Народный учитель РФ: воцарится «дистант» — не будет больше Ломоносовых (1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 17:03
Метки: Дистанционное образование   коронавирус   образование   школа   

Дистанционное обучение для школьников и студентов, активно внедряемое в России, приведет к краху системы образования, а в перспективе — и страны, заявил профессор РГПУ им. А. И. Герцена, основатель и бессменный руководитель математического центра для одаренных школьников, народный учитель России Сергей Рукшин

Остап Бульба

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22342



Другие посты автора
Похожее видео
Подросток спас однокласснику жизнь с помощью приема Геймлиха
Подросток спас однокласснику жизнь с помощью приема Геймлиха
09:48:10
Необычная немецкая социальная реклама борьбы с коронавирусом
Необычная немецкая социальная реклама борьбы с коронавирусом
09:10:01
Чем младше школьник, тем тяжелее его рюкзак
Чем младше школьник, тем тяжелее его рюкзак
08:43:38
"Ты, гаденыш!" - методы воспитания от вахтерши в нижегородской школе
"Ты, гаденыш!" - методы воспитания от вахтерши в нижегородской школе
19:13:36
Подхвативший коронавирус парень показал, каково это жить без вкуса и обоняния
Подхвативший коронавирус парень показал, каково это жить без вкуса и обоняния
13:41:00
Группа Little Big выпустила музыкальный клип, который является гимном ненависти к 2020 году
Группа Little Big выпустила музыкальный клип, который является гимном ненависти к 2020 году
15:00:39
Африканский телеведущий пытается читать новости на английском языке
Африканский телеведущий пытается читать новости на английском языке
09:05:28
В московском метро пассажир попытался атаковать кашлявшую женщину без маски
В московском метро пассажир попытался атаковать кашлявшую женщину без маски
08:38:38
522
1
Предыдущее Следующее

Выступление Сергея Рукшина — жесткое. Только одна цитата из интервью:

«Как сказал бывший первый замминистра Виктор Болотов, что знания не нужны — всё можно „погуглить“…, да чтоб его оперировал тот хирург, который во время операции на сердце Болотова будет гуглить, что он делает, какие инструменты надо взять», — говорит Рукшин.

Народный учитель России убежден, что дистант поведет к утрате социальных лифтов, которые позволяли «всем Ломоносовым из своих Холмогор», если они талантливы и способны, — попасть в орбиту Академии наук, стать ведущими учеными и влиять на развитие образования в стране и в мире.

Рукшин уверен, что внедряя дистанционное обучение, родителей обманывают и «втемяшивают заведомую ложь», для того, чтобы снизить угрозу социального взрыва и массового недовольства.

К тому же хорошее образование — это еще и воспитание. Экран не отвечает на вопросы. Компьютер не передает эмоции. Воспитание специалиста и гражданина невозможно осуществить через экран компьютера, уверен Рукшин.

Нынешняя цифровизация приведет к краху российской системы образования и в перспективе угрожает распадом страны, считает Сергей Рукшин.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Дистанционное образование   коронавирус   образование   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Fat Lynx 4 часа назад
Я недавно узнал, что у нас в Краснодаре невозможно найти частного учителя... все забито и расписано на месяца вперед! Сейчас учителя частники просто нарасхват, при том ценник на грани разумного. В частные школы записаться невозможно, при этом ты платишь 300 тыс. за поступление, а потом еще 30-50 тысяч в мес. за обучение...
Знаете чем хвастаются мои коллеги и знакомые? А-га! Частным учителем для своего пи-з-дю-ка или пи-з-дю-чки.
А узнал я это все пытаясь найти для своего чада репетитора.
Как-то так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Перст Указующий Fat Lynx 3 часа назад
учителя по рекомендации премьера занимаются бизнесом. стоит за них порадоваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван Васильевич Полчаса назад
Ломоносовы? А вы слышали какие цели озвучивают путинские министры образования? Всё ими сказанное планомерно реализуется.

Ломоносовы? А вы слышали какие цели озвучивают путинские министры образования? Всё ими сказанное планомерно реализуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
Образование давно порушили. Как доказательство - куча минусов под постом. Вот сколько дегенератов наплодили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван Васильевич 38 минут назад
Народный учитель РФ: воцарится «дистант» — не будет больше Ломоносовых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vitenok 57 минут назад
И много он Ломоносовых воспитал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 2 часа назад
У "ВСЕПРОПАЛЬЩИКОВ" появилась новая тема. Ну во первых не стоит тратить 1час 15 минут на прослушивание бреда "народного". Народный это не показатель знаний, его давали по разнарядке, и за то что он безконфликтный. Из него такой же учитель как и Малышевой или Мясникова -врач. Во-вторых, всё надо смотреть по ситуации. Конечно есть специальности где нужно присутствие и практика. Это конечно МЕДИЦИНА. Операцию по переписке не сделаешь. А вот в других областях всё спорно. Вот какая ситуация в одном техническом вузе. На кафедре один-два преподавателя знакомых с производством, а остальные набраны из тех же выпускников. И что они могут дать при живом общении если сами из за скамьи полгода как, тем кто с ними спал или пил. А опытные где то работают на частную фирму. А в школе дела просто жопа и давно-ходят в школу потусоваться, похвалиться что родаки купили или уже сами насосали. А пару человек на класс(белые вороны) даже задать вопрос стесняются, хотя смысла то же нет-учителя либо молодые, либо из прошлого. Новые реалии и к ним надо приспосабливаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Алекс Юстасов Ya Полчаса назад
Что значит "приспосабливаться"? Радостно деградировать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland 2 часа назад
Как обычно: многие путают дистанционное обучение и заочное. Дистанционное - это тоже, что и очное (обычное), то есть с учителем, но посредством технических средств. Заочное же - 99% самостоятельное обучение.

Репетитор - зло еще то. Не, если он действительно учит - все "ок", но большинство - тупо натаскивают на ЕГЭ, как обезьянок... Хотя... Если родители видят своих чад обезьянками, то тоже - норм;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
иванов дмитрий 2 часа назад
Крах образования = крах страны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Какая разнеца?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь Борис Карабанов Час назад
Дествитильна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−137
Максим 2 часа назад
Я недавно узнал, что у нас в Краснодаре невозможно найти частного учителя... все забито и расписано на месяца вперед! Сейчас учителя частники просто нарасхват, при том ценник на грани разумного. В частные школы записаться невозможно, при этом ты платишь 300 тыс. за поступление, а потом еще 30-50 тысяч в мес. за обучение... Знаете чем хвастаются мои коллеги и знакомые? А-га! Частным учителем для своего пи-з-дю-ка или пи-з-дю-чки. А узнал я это все пытаясь найти для своего чада репетитора. Как-то так.
-------------------------------
не пойму у тебя тут что чувство гордости? Я сам с краснодарского края, и ситуацию по Краснодару знаю. Там вообще лежит вся инфаструктура, Школы забиты, дет. сады забиты, больницы забиты, куча понаехавших с ДВ и Сибири, домов понастроили инфаструктуры нет, поэтому частные школы как грибы растут и стригут бабло. Просто потому что нет мест уже в школах и садах, переполнены не 2 раза а в три раза. Нигде такого нет, как в Краснодаре. Щас уже уезжают оттуда все продают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−137
Максим 2 часа назад
крах в системе образования уже давно, просто сейчас есть повод на что списать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Васильевна Максим 2 часа назад
Да, вот недавно тоже набрела на специалиста, которая об этом говорит. Не уверена, что все в деталях именно так, но похоже на правду.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
667
Gayrat Час назад
Абсолютно согласен. Дистанционка - зло, может свалить систему образования, но в нашем случае это уже неважно, система разваливается и без всяких дистанционок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 3 часа назад
До сих пор страны благополучно разваливались и без дистанционки и с наличием замечательных ученых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 4 часа назад
А вот те,кто всю эту вакханалию замутил об этом не знает. Сейчас можно смоделировать практически любую ситуацию и просчитать все последствия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Подросток спас однокласснику жизнь с помощью приема Геймлиха Подросток спас однокласснику жизнь с помощью приема Геймлиха Африканский телеведущий пытается читать новости на английском языке Африканский телеведущий пытается читать новости на английском языке Группа Little Big выпустила музыкальный клип, который является гимном ненависти к 2020 году Группа Little Big выпустила музыкальный клип, который является гимном ненависти к 2020 году Подхвативший коронавирус парень показал, каково это жить без вкуса и обоняния Подхвативший коронавирус парень показал, каково это жить без вкуса и обоняния Необычная немецкая социальная реклама борьбы с коронавирусом Необычная немецкая социальная реклама борьбы с коронавирусом
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
"Ногу Свело!" выпустили новый клип, под который мы и будем встречать Новый год
4
96
"Ногу Свело!" выпустили новый клип, под который мы и будем встречать Новый год
Когда плохо учился в школе фокусников
1
6
Когда плохо учился в школе фокусников
Гиперзвук во всей красе: Минобороны показало пуск и полёт ракеты «Циркон»
0
43
Гиперзвук во всей красе: Минобороны показало пуск и полёт ракеты «Циркон»
Бык отправил любителя родео в незапланированный полет
0
10
Бык отправил любителя родео в незапланированный полет
Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе
6
81
Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе
Завораживающая красота и мощь русского оружия: Ночной залповый пуск ракет «Булава»
0
25
Завораживающая красота и мощь русского оружия: Ночной залповый пуск ракет «Булава»
Кот, который познал бесконечность Вселенной
2
64
Кот, который познал бесконечность Вселенной
Маленький лесоруб за работой
3
53
Маленький лесоруб за работой
Маленький провокатор спрятался за своим большим другом
0
6
Маленький провокатор спрятался за своим большим другом
В РФ прошли масштабные учения стратегических наступательных сил
0
75
В РФ прошли масштабные учения стратегических наступательных сил
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
2
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Не стало Валентина Гафта
0
85
Не стало Валентина Гафта
﻿
Набирающие популярность
Как приготовить шаурму на гриле
3
6
Как приготовить шаурму на гриле
Маленький мир больших историй
0
17
Маленький мир больших историй
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Популярное видео
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#подборка#искусство#россия#настроение#актер#интересное#познавательно
#юмор#интересно#сша#смешно#люди#забавно#художник#актеры#китай#прикольные
#факты#история#картинки#еда#позитив#кино#живопись#в мире#работа#вкусно

На что жалуетесь?

Вернуться