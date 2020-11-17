Подросток спас однокласснику жизнь с помощью приема Геймлиха

В Сети стало популярным видео со спасением подростка в школе в штате Юта, США. В столовой один из учащихся подавился куском курицы во время обеда и начал задыхаться. Его одноклассник оказался знаком с приемом американского врача Генриха Геймлиха (методика спасения человека, в дыхательные пути которого попал инородный предмет) и пришел на помощь.
Герой ролика подошел к кашляющему ученику сзади, обхватил его и сделал несколько поддиафрагмальных толчков.
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