Подросток спас однокласснику жизнь с помощью приема Геймлиха

В Сети стало популярным видео со спасением подростка в школе в штате Юта, США. В столовой один из учащихся подавился куском курицы во время обеда и начал задыхаться. Его одноклассник оказался знаком с приемом американского врача Генриха Геймлиха (методика спасения человека, в дыхательные пути которого попал инородный предмет) и пришел на помощь.

0 Источник: