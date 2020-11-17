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Подросток спас однокласснику жизнь с помощью приема Геймлиха

Подросток спас однокласснику жизнь с помощью приема Геймлиха (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 09:48
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: видео   подросток   приема геймлиха   спасение   сша   школа   
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В Сети стало популярным видео со спасением подростка в школе в штате Юта, США. В столовой один из учащихся подавился куском курицы во время обеда и начал задыхаться. Его одноклассник оказался знаком с приемом американского врача Генриха Геймлиха (методика спасения человека, в дыхательные пути которого попал инородный предмет) и пришел на помощь.

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Метки: видео   подросток   приема геймлиха   спасение   сша   школа   
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9  комментариев
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94
Л ё ш а 49 минут назад
Не растерялся, молодец!!!
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330
LinkLine 18 минут назад
не хер пи.здить с набитым ртом
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151
Панченко Сергей 22 минуты назад
Такой прием должен уметь делать каждый родитель, у которого есть малыш у которого полезли зубы и которому дали точить яблоко.
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178
DoctorBetruger Полчаса назад
Такое НЕОБХОДИМО преподавать в школе. Простейшие вещи реально спасают жизни. Хороший знакомый лет 20 назад так умер, подавившись шашлыком на собственном дне рождения. А окружающие ржали и стучали по спине. Достучались, пока не посинел и не умер. ПыСы Меня там не было, да и я узнал о таком методе не так давно.
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1k
tessio Полчаса назад
Так политота в студию: а наши школьники что бы сделали?
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982
Николай Час назад
Не знал, что он называется приёмом Геймлиха, это действенный приём, пару раз в жизни его использовал, думаю многим стоит взять на вооружение.
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33
Дядя Витя Час назад
Прям весь разрыдался!
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Alex1982 Час назад
Думаю он не слышал о таком приеме, а просто хотел ему припихнуть...
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24k
Скептик-материалист Alex1982 11 минут назад
кто о чём, а немытый о бане...
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