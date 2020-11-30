Чем младше школьник, тем тяжелее его рюкзак

Автомобилист заметил плетущегося по дороге ученика младших классов. Школьник шел по проезжей части с тяжелым рюкзаком и сменкой и всем своим видом показывал, что ему нужна помощь.
Когда школа конкретно достала/
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