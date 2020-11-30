FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11122 поста • 2471 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Чем младше школьник, тем тяжелее его рюкзак

Чем младше школьник, тем тяжелее его рюкзак (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дети   прикол   реакция   рюкзак   сменка   школа   школьник   
376
1
1
Автомобилист заметил плетущегося по дороге ученика младших классов. Школьник шел по проезжей части с тяжелым рюкзаком и сменкой и всем своим видом показывал, что ему нужна помощь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   дети   прикол   реакция   рюкзак   сменка   школа   школьник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
SSD 49 минут назад
Дааа.. Портфели у них сейчас тяжеленные. Первокласснику вообще тяжко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
871
Шурман SSD 37 минут назад
У меня сын в 4вертом классе я его рюкзак еле поднимаю :) но слава тебе господи школьный автобус подходит прям к дому и ему его носить не нужно . Дочка в первом классе и та же фигня .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
Владимир 22 минуты назад
Чем младше школьник, тем тяжелее его рюкзак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Элек Мек 23 минуты назад
Чем младше школьник, тем тяжелее его рюкзак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
389
... 45 минут назад
в в сша все проще, все учебники хронятся в личных шкафчиках в школах, с собой носят в основном тетрадь и письменные принадлежности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Две женщины перепутали своих детей в магазине Две женщины перепутали своих детей в магазине Папаша забыл, что младенец не в коляске и потерял его Папаша забыл, что младенец не в коляске и потерял его Неожиданная реакция мальчика на розыгрыш Неожиданная реакция мальчика на розыгрыш Многодетный отец впервые за 10 лет услышал тишину Многодетный отец впервые за 10 лет услышал тишину Будущая звезда мирового гольфа Будущая звезда мирового гольфа
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

908872



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
0
24
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо
2
169
Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
0
26
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
0
15
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#подборка#дети#россия#настроение#смешные#жизнь#актеры
#юмор#интересно#прикол#рецепт#интересное#картинки#позитив#СССР#на различный вкус#девушка
#история#еда#готовка#прикольные#кино#красота#природа#пандемия#коронавирус#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться