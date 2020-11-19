Подхвативший коронавирус парень показал, каково это жить без вкуса и обоняния

30-летний житель штата Нью-Джерси Рассел Доннелли заболел коронавирусом и временно потерял вкус и обоняние. Однако его друг не поверил в то, что Рассел и правда больше не чувствует вкусов и попросил съесть какую-нибудь гадость. Чего-то гадкого и мерзкого в его доме не оказалось, так что парень решил полакомиться чем-нибудь пикантным, кислым и острым.

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