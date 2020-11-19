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Подхвативший коронавирус парень показал, каково это жить без вкуса и обоняния

Подхвативший коронавирус парень показал, каково это жить без вкуса и обоняния (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 13:41
Сообщество : Эксперименты
Метки: видео   вкус   коронавирус   обоняние   пандемия   симптом   сша   эксперимент   
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30-летний житель штата Нью-Джерси Рассел Доннелли заболел коронавирусом и временно потерял вкус и обоняние. Однако его друг не поверил в то, что Рассел и правда больше не чувствует вкусов и попросил съесть какую-нибудь гадость. Чего-то гадкого и мерзкого в его доме не оказалось, так что парень решил полакомиться чем-нибудь пикантным, кислым и острым.

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Метки: видео   вкус   коронавирус   обоняние   пандемия   симптом   сша   эксперимент   
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21k
Е-Лена 2 часа назад
У меня уже много лет сезонные заболевания (раз или два в году) сопровождаются этим самым - пропаданием вкуса и обоняния. На несколько дней. Повторяю - много лет.
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AlekseiTFS Е-Лена Час назад
Тогда тебе уже ничего не страшно

Тогда тебе уже ничего не страшно
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6k
Женя 42 минуты назад
Подхвативший коронавирус парень показал, каково это жить без вкуса и обоняния
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6k
sumrаknn 48 минут назад
я тут с женой переболел. Анализы в поликлиннике и у нее и у меня были отрицательные, но обоняние пропадало, причем у нее с температурой, у меня без. Я достоверно знаю что часто анализы в поликлиннике - отр, а в платных лабораториях - положительные. Поэтому неуверен, но !!! у коллеги отец переболе (анализы поликл - полож) и у него и у нас пропадало только обоняние, вкус оставался. Чувствуешь сладкое, соленое, кислое и тд, хотя конечно не так ярко - так что очем тут товарисч болтает ерундой? Ну может и вкус у него пропал - ладно. Но вот про лук я так скажу - взял луковицу, разрезал - нухаю - запаха нет, но есть легкое щекочущее чувство в носоглотке, начинаю шинковать лук и нухать - запаха нет, слегка только щекочет чтоли и... секунд через 10 слезы ручьем. так что не верьте этому балаболу. острое - тоже чуствуется
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11k
робт sumrаknn Полчаса назад
анализы как минимум:
а) нужно правильно сдавать
б) нужно правильно брать

з.ы. фиолетовый лук - салатный, он вообще почти сладкий без соплей и слез
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3k
AlekseiTFS Час назад
Прямой эфир из красной зоны в Piemonte или Народ открой глаза.

Такого ужаса
я ещё не видел

Берегите себя не дай бог туда попасть :-) Хотя ,как посмотрел и наушники выдают


Ссылка www.youtube.com
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14k
Александр 2 часа назад
Пусть отхлебнет уксусной эссенции, коли желудок не жалко.
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11k
робт Александр Полчаса назад
вот кстати уксус(и прочий маринад с ним) при ковидле пахнет максимально отвратительно, потом пару дней еще будешь его ощущать вокруг
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16k
Марина 2 часа назад
Ну молодец, пусть жрёт перец чили и пьёт концентрированную кислоту. Будет ему сюрприз от ЖКТ.
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1k
Brataxe 2 часа назад
Он же 2 недели назад уже ел лук, выздороветь должен уже был.
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Давно всё показано
Ссылка youtu.be
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