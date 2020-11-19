Подхвативший коронавирус парень показал, каково это жить без вкуса и обоняния

30-летний житель штата Нью-Джерси Рассел Доннелли заболел коронавирусом и временно потерял вкус и обоняние. Однако его друг не поверил в то, что Рассел и правда больше не чувствует вкусов и попросил съесть какую-нибудь гадость. Чего-то гадкого и мерзкого в его доме не оказалось, так что парень решил полакомиться чем-нибудь пикантным, кислым и острым.
Рассел опубликовал видео о том, как он легко может съесть сырую луковицу, запить её концентрированным лимонным соком и закрепить эффект острой чесночной пастой. Во время дегустации всех этих продуктов автор видео заявил, что он ничего не чувствует.
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а) нужно правильно сдавать
б) нужно правильно брать
з.ы. фиолетовый лук - салатный, он вообще почти сладкий без соплей и слез
Такого ужаса я ещё не видел
Берегите себя не дай бог туда попасть :-) Хотя ,как посмотрел и наушники выдают