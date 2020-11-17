Необычная немецкая социальная реклама борьбы с коронавирусом

В Германии выпустили социальную рекламу , посвященную борьбе с коронавирусом. По сюжету ролика ветеран вспоминает о своей юности, когда он, будучи 22-летним парнем, совершил зимой 2020 года подвиг ради своей страны.
Этой зимой героем может стать каждый.
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