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Необычная немецкая социальная реклама борьбы с коронавирусом

Необычная немецкая социальная реклама борьбы с коронавирусом (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 09:10
Сообщество : Пандемия
Метки: видео   германия   диванные войска   коронавирус   пандемия   социальная реклама   юмор   
276
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В Германии выпустили социальную рекламу , посвященную борьбе с коронавирусом. По сюжету ролика ветеран вспоминает о своей юности, когда он, будучи 22-летним парнем, совершил зимой 2020 года подвиг ради своей страны.

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Метки: видео   германия   диванные войска   коронавирус   пандемия   социальная реклама   юмор   
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6  комментариев
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2k
Max Lu 16 минут назад
прикольно сделали, но это видео в германии не ходит. и вообще призывы сидеть дома были весной, щас как-то меньше слышно
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13k
Габит Калыков Полчаса назад
А медальку за звание героя дадут?! А денежное вознаграждение?!
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649
Серый Мех Габит Калыков 18 минут назад
Догонят и ещё раз дадут!
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3k
Горожанин Габит Калыков 13 минут назад
Не поверите. В России действительно уже дают. В торжественной обстановке. Награждают чиновники. Медалью - За победу над ковидом.
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4k
Александр Иванов Горожанин 11 минут назад
На медали терпила в наморднике?
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3k
Горожанин Александр Иванов 3 минуты назад
Терпилы в исправительных колониях сидят, это их лексикон. Сроки свои от государства и общества терпят. Некоторые пожизненно.
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