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Группа Little Big выпустила музыкальный клип, который является гимном ненависти к 2020 году

Группа Little Big выпустила музыкальный клип, который является гимном ненависти к 2020 году (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2020 15:00
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: 2020 года   little big   видео   клип   коронавирус   музыка   новый год   рождество   
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Популярная группа Little Big выпустила рождественское музыкальное видео на песню "S*ck My D*ck 2020", посвященное ужасному для большинства людей 2020 году. Герои клипа украшают елку игрушками в форме коронавируса, веселятся с Сантой и запивают летучую мышь шампанским с говорящим названием "Новичок".

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Метки: 2020 года   little big   видео   клип   коронавирус   музыка   новый год   рождество   
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8  комментариев
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1k
colontel 57 минут назад
почему у левого мужика рот черный, он гавно жрет?
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Иван Акимов colontel 40 минут назад
Черноротый. Это значит что через минуту разговра с ним хочется ёпнуть ему в рожу.
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493
X Æ A-12 4 минуты назад
Г. А. В. Н. О Ё-НОЕ
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158
Леший 18 минут назад
Вот гов.ище то!!!
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6k
Перст Указующий Полчаса назад
не знают уже как себя подать
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675
max Полчаса назад
Не тащусь по этой группе, но улыбнуло
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3k
schmubu Час назад
ну ничо... S*ck My D*ck - как раз в духе 2020...
одобрямс. :)
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