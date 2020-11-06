Группа Little Big выпустила музыкальный клип, который является гимном ненависти к 2020 году

Название композиции, по которой снят клип, указывает на половой орган мужчины, который должен поместить себе в рот 2020 год.



«Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что в следующий будет лучше», — говорится в начале клипа.