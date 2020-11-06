Группа Little Big выпустила музыкальный клип, который является гимном ненависти к 2020 году

Популярная группа Little Big выпустила рождественское музыкальное видео на песню "S*ck My D*ck 2020", посвященное ужасному для большинства людей 2020 году. Герои клипа украшают елку игрушками в форме коронавируса, веселятся с Сантой и запивают летучую мышь шампанским с говорящим названием "Новичок".
Название композиции, по которой снят клип, указывает на половой орган мужчины, который должен поместить себе в рот 2020 год.
«Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что в следующий будет лучше», — говорится в начале клипа.
«Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что в следующий будет лучше», — говорится в начале клипа.
Помимо участников Little Big в клипе снялись участники группы The Hatters Юрий и Анна Музыченко, юморист Гарик Харламов, телеведущий Александр Гудков, стендап-комик Данила Поперечный и другие.
Завершается клип надписью: «Никогда не забывайте 2020-й. Никогда не повторяйте 2020-й»
Завершается клип надписью: «Никогда не забывайте 2020-й. Никогда не повторяйте 2020-й»
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