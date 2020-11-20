Мама успела поймать ребенка в нескольких сантиметрах от пола

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? В Москве при попытке сбыта золота скифов задержан бывший одесский депутат В Москве при попытке сбыта золота скифов задержан бывший одесский... Клиент банка получил смертельное ранение, когда попытался отобрать оружие у грабителя Клиент банка получил смертельное ранение, когда попытался отобрать... В Якутии из девяти человек, выпивших накануне антисептик, шестеро назло костлявой остались живы В Якутии из девяти человек, выпивших накануне антисептик, шестеро... У вас тоже нет ума как у них? У вас тоже нет ума как у них? В Перми автомобилистка не пропустила реанимобиль, который ехал на вызов к ребенку В Перми автомобилистка не пропустила реанимобиль, который ехал на... Знакомые смеялись над его бережливостью и считали скрягой. Но когда вскрыли завещание... Знакомые смеялись над его бережливостью и считали скрягой. Но... Тупые советы из интернета, которым лучше никогда не следовать Тупые советы из интернета, которым лучше никогда не следовать "У нас всё в порядке": 25 шуток папы, который сидит дома с ребенком "У нас всё в порядке": 25 шуток папы, который сидит дома с ребенком Эффектные пьяные танцы на свадьбе Эффектные пьяные танцы на свадьбе Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном портрете Путина в Петербурге Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном... В Свердловской области БелАЗ рухнул с горы и загорелся В Свердловской области БелАЗ рухнул с горы и загорелся "Я - художник! Спрaвкa есть!" "Я - художник! Спрaвкa есть!" История создания "Пролетая над гнездом кукушки" к 45-летнему юбилею фильма История создания "Пролетая над гнездом кукушки" к 45-летнему... Скрины из социальных сетей Скрины из социальных сетей 7 существ, которых природа наделила сверхспособностями 7 существ, которых природа наделила сверхспособностями Гифки Гифки Мужчина пересмотрел супергеройских фильмов и попытался уйти от ФБР необычным способом Мужчина пересмотрел супергеройских фильмов и попытался уйти от ФБР... "Отличный бобер!" Цитаты из фильмов с Лесли Нильсеном, которые смешат до сих пор "Отличный бобер!" Цитаты из фильмов с Лесли Нильсеном, которые...
Главная > Видео 
Мама успела поймать ребенка в нескольких сантиметрах от пола

Мама успела поймать ребенка в нескольких сантиметрах от пола (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 08:49
Метки: Вьетнам   видео   дети   кровать   мама   падение   спасение   
806
1
1
Многие маленькие дети любопытны и очень активны, что не всегда благоприятным образом влияет на их здоровье. Ярким примером тому служит видео из Вьетнама, на котором малыш упал с кровати. К счастью, благодаря быстрой реакции мамы он не ударился головой о пол.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Вьетнам   видео   дети   кровать   мама   падение   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Опаньки Час назад
бл* больше нечего в сеть выкладывать похоже ((

какая деградация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
843
no_fate 54 минуты назад
Пол - это лава.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman 2 часа назад
Удивительное рядом: дети, оказыватся, падают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KOSTELLO 2 часа назад
Да там недалеко лететь то.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Роберт Шекли KOSTELLO Час назад
Там плитка - мог бы затылком стукнуться и на всю жизнь остаться инвалидом или умереть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman Роберт Шекли 57 минут назад
А в других 9999 случаев из 10000 поорал бы и шишкой отделался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118
Бобр 3 часа назад
по-моему это няня. эмоции не материнские.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Простое и удобное приложение для создания собственных видеоклипов (5 фото) Простое и удобное приложение для создания собственных видеоклипов (5 фото) Посетители торгового центра в Сочи спасли ребенка, руку которого зажал эскалатор Посетители торгового центра в Сочи спасли ребенка, руку которого зажал эскалатор Сотрудники автомастерской спасли крохотных котят, сидевших под днищем автомобиля Сотрудники автомастерской спасли крохотных котят, сидевших под днищем автомобиля Мама решила положить своего малыша в кроватку, но немного не рассчитала Мама решила положить своего малыша в кроватку, но немного не рассчитала Брошенная из окна канистра с водой едва не ранила женщину с ребенком Брошенная из окна канистра с водой едва не ранила женщину с ребенком Молниеносная реакция матери спасла ребенка от падения Молниеносная реакция матери спасла ребенка от падения
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

445407



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра
4
223
Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра
17 фотографий удивительных вещей из прошлого
6
80
17 фотографий удивительных вещей из прошлого
﻿
Набирающие популярность
30 способов, как похудеть естественным способом без диеты
4
15
30 способов, как похудеть естественным способом без диеты
Начало конца: студия Warner Bros. расторгла контракт с Джонни Деппом
0
14
Начало конца: студия Warner Bros. расторгла контракт с Джонни Деппом
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#россия#дтп#спорт#подборка#новости#коронавирус#искусство
#юмор#факты#интересное#авария#авто авария#СССР#автомобили#позитив#авария дня#картинки
#прикол#животные#кино#прикольные#смешные#на различный вкус#москва#история фильма#в мире#кошки

На что жалуетесь?

Вернуться