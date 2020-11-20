Мама успела поймать ребенка в нескольких сантиметрах от пола

Многие маленькие дети любопытны и очень активны, что не всегда благоприятным образом влияет на их здоровье. Ярким примером тому служит видео из Вьетнама, на котором малыш упал с кровати. К счастью, благодаря быстрой реакции мамы он не ударился головой о пол.
Момент падения запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в комнате.
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