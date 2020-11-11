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Брошенная из окна канистра с водой едва не ранила женщину с ребенком

Брошенная из окна канистра с водой едва не ранила женщину с ребенком (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 08:25
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дети   канистра   мама   падение   пермь   повезло   
586
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Жительница Перми с маленьким ребенком на руках чудом не пострадала после того, как неизвестный скинул из окна многоэтажки канистру с водой. Произошедшее попало на камеру наблюдения

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Метки: видео   дети   канистра   мама   падение   пермь   повезло   
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11  комментариев
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874
Шурман 45 минут назад
И ведь хрен кого найдут , в Европе бы быстро нашли , у нас у всех отпечатки пальцев снимают . Случись что то и ты приплыл .
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18k
Добрый Алабай Шурман Полчаса назад
Даже искать не будут. И заяву не примут. Ещё и посмеются. Знаю из личного опыта. На 5 см правее, и я вполне мог помереть. Прилетела фарфоровая ваза с 6-8 этажа. Отделался огромным синяком на плече
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2k
Том Сойер 5 минут назад
За такие "шутки", если это сделали дети(а такое, к сожалению, бывает) - выпороть как сидоровых коз до кровавых соплей, а если взрослый - то вые.пать в жопу и сломать руки, а потом выложить видео наказания в сеть, дабы другим неповадно было подобное устраивать. Если, как писали ниже, кто-то так неудачно помыл окна - то просто отпистить, что-бы в следующий раз соблюдали ТБ. (Сука, а если бы канистра попала в ребёнка - она бы его просто убила, да и девушку могло убить!!!)
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526
пенс 10 минут назад
А у родителей в доме , вот так мужик, поссорился с женой и телевизор выбросил с 8 этажа на тротуар под окнами. Хорошо вечером и никого не было.
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1k
Аарон Чупа 16 минут назад
да окно кто-то неудачно помыл. а девке повезло...
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5k
JACKAL 46 минут назад
КАПИТОШКИ уже не те...
Мне вот интересно, что в башке у того ублюдка кот это сделал?
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368
кожаный олень 55 минут назад
похоже, что специально целились.
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7k
Шурум-бурум Час назад
дети б@ядей балуются
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6k
Кенвуд Час назад
Кто-то хочет в тюрьму
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