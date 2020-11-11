Брошенная из окна канистра с водой едва не ранила женщину с ребенком

Жительница Перми с маленьким ребенком на руках чудом не пострадала после того, как неизвестный скинул из окна многоэтажки канистру с водой. Произошедшее попало на камеру наблюдения
Женщина вышла из подъезда дома и остановились на тротуаре, когда рядом вдруг пролетела канистра с водой. Канистра упала на лестничные поручни и отскочила в сторону женщины.
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Мне вот интересно, что в башке у того ублюдка кот это сделал?