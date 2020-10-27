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Когда рабочий день не задался с самого утра

Когда рабочий день не задался с самого утра (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 10:58
Сообщество : Юмор
Метки: Курьер   в мире   видео   доставка   курьезы   неудача   падение   фейл   
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Если вы думаете, что у вас выдался плохой день, то просто вспомните этого парня, работающего курьером. Установленная на крыльце дома камера наблюдения запечатлела работника курьерской службы, которого фортуна явно внесла в черный список.

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Метки: Курьер   в мире   видео   доставка   курьезы   неудача   падение   фейл   
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5  комментариев
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2k
au3 Час назад
А не засудит ли домовладельца за небезопасное крыльцо?.... Там же традиции
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 17 минут назад
Неприятно. Но ничего страшного. Можно сказать - повезло.

Я как-то с лесов упал. Лежал несколько минут, даже дышал с трудом, пошевелиться боялся, думал - всё. Ничего, повезло
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16k
Andrey Час назад
Зато в маске...
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20k
Сибиряк 2 часа назад
Когда рабочий день не задался с самого утра
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