Если вы думаете, что у вас выдался плохой день, то просто вспомните этого парня, работающего курьером. Установленная на крыльце дома камера наблюдения запечатлела работника курьерской службы, которого фортуна явно внесла в черный список.
Неудачное пятничное утро
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Я как-то с лесов упал. Лежал несколько минут, даже дышал с трудом, пошевелиться боялся, думал - всё. Ничего, повезло