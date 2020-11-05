Ветка оказала сопротивление американскому полицейскому при задержании

Полицейский из штата Оклахома, США, решил убрать ветку с проезжей части, однако она не собиралась сдаваться без боя. Видеорегистратор запечатлел неудачную попытку стража правопорядка избавиться от ветки.
Такого поворота событий страж правопорядка точно не ожидал
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Это не пирожным подавился.
Респект мужику.
Вдвоем они эту ветку теперь точно уберут.
*пришлось писать через нижнее подчеркивание, иначе фишки считает это матом и цензурит*
Ну, тогда ХА-ХА-ХА! АБАССАКА! АФФТОР ЖЖЕТ!
Абсолютно согласен, что человек не отвернувшийся от проблемы, и вышедший в непогоду сделать свою работу достоин похвалы. Но... Разве это повод чтобы обсирать свою страну и своих сограждан? - Почему вы думаете, что наши полицейские не сделали бы того же?