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Сообщество Жизнь в США 484 поста • 194 подписчика подписаться
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Ветка оказала сопротивление американскому полицейскому при задержании

Ветка оказала сопротивление американскому полицейскому при задержании (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 08:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ветка   видео   неудача   полиция   прикол   сша   фейл   юмор   
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Полицейский из штата Оклахома, США, решил убрать ветку с проезжей части, однако она не собиралась сдаваться без боя. Видеорегистратор запечатлел неудачную попытку стража правопорядка избавиться от ветки.

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Метки: ветка   видео   неудача   полиция   прикол   сша   фейл   юмор   
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18  комментариев
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11k
* Час назад
Ну этот полицейский реально рытался сделать что-то полезное, освободить проезжую часть и тротуар. Забавно он конечно улетел, но пострадал реально при выполнении хотябы полезного задания.
Это не пирожным подавился.
Респект мужику.
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1k
newegg 3 минуты назад
Ну, бывает.
Вдвоем они эту ветку теперь точно уберут.
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191
евгений 3 минуты назад
Надеюсь ветку уже арестовали
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11k
Inlex Полчаса назад
В рапорте напишет: вступил в смертельную схватку с веткоподобным существом. Несмотря на то, что противник, применив запрещенный прием (инерциальная игра с весом), нарушитель порядка был схвачен. Ему предъявлены обвинения в нападении на полицейского при исполнении своих служебных обязательств.
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1k
Outcast Полчаса назад
Это не настоящий полицейский. Ряженный на хэллуин. Настоящий после такого бы её пристрелил.
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1k
Anubis17 53 минуты назад
Теперь посадят лет на двадцать.
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−29
Юрий Час назад
[мат]. Он просто упал от отскочившей ветки и едва выполз из канавы, прихрамывая.
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223
cheburashka Час назад
Man_down! Man_down!

*пришлось писать через нижнее подчеркивание, иначе фишки считает это матом и цензурит*
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4k
бедный студент из Африки Час назад
была бы черная, снесли бы все дерево
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8k
chichic1 2 часа назад
как только полицейский потерпел поражение, сразу прибыло подкрепление
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3k
Евгений 2 часа назад
Это юмор?
Ну, тогда ХА-ХА-ХА! АБАССАКА! АФФТОР ЖЖЕТ!
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1k
Михаил 2 часа назад
Ситуация конечно смешная, но она показывает то, что полицейский вышел в дождь, что бы убрать ветку которая мешает пешеходам и лежит на дороге. А теперь подумайте стали бы у нас так делать?
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6k
Пафнутий Михаил 2 часа назад
Воистину - "Начал за здравие, кончил за упокой".
Абсолютно согласен, что человек не отвернувшийся от проблемы, и вышедший в непогоду сделать свою работу достоин похвалы. Но... Разве это повод чтобы обсирать свою страну и своих сограждан? - Почему вы думаете, что наши полицейские не сделали бы того же?
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618
labus Пафнутий Час назад
на уборку одного сука, приехало два экипажа ...
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1k
Outcast labus Полчаса назад
И не одного коммунальщика.
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8k
Antique computer 2 часа назад
Жизни веток имеют значение!
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6k
Пафнутий Antique computer 2 часа назад
Да, я думал он ее пристрелит. Но видно бунты "жизнечерных" научили американских копов сначала думать, а потом хвататься за оружие.
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8k
Antique computer Пафнутий 16 минут назад
Вот что бывает, когда действуешь не по инструкции - сначала надо было наступить ей коленом на шею, чтобы не дергалась, а он сразу потащил в сторону от дороги, чтоб не нарушала..
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