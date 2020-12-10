Машинист экскаватора продемонстрировал свое мастерство во время сноса силосной башни. Благодаря неудачливому оператору этот образцовый демонтаж вы точно запомните надолго.
На самом интересном месте...
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Метки: видео неудача прикол совпадение фейл экскаватор юмор
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