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Образцовый демонтаж

Образцовый демонтаж (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: видео   неудача   прикол   совпадение   фейл   экскаватор   юмор   
6991
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Машинист экскаватора продемонстрировал свое мастерство во время сноса силосной башни. Благодаря неудачливому оператору этот образцовый демонтаж вы точно запомните надолго.

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Метки: видео   неудача   прикол   совпадение   фейл   экскаватор   юмор   
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2k
Outcast 53 минуты назад
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Роман 11 минут назад
Starship sn8?
Ссылка youtu.be
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9k
Нихуахуа 12 минут назад
Опытный оператор. Известный приём в кино... Девка начинает переодеваться перед окном, а потом в самый интересный момент бац... занавеска задёргивается. А когда открывается, девка уже в халатике.
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11k
* 14 минут назад
Когда видишь вертикальную съёмку, уже можно ожидать какой угодно рукожопости.
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1k
0lov Полчаса назад
Оператор года ))))
Оператор года ))))
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7k
Валерий Полчаса назад
Оператор-рукожоп и "вертикал".
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6k
Сгусток позитива 59 минут назад
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−46
Business Час назад
оператор - имбецил
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9k
El Niño Час назад
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3k
Sergey Час назад
От абы ломать. Эти башни из отличных бетонных блоков сделаны. Из них хорошо дома тротуар и дорогу до гаража вымащивать.
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13k
homerchik Час назад
Образцовый демонтаж Посмотреть
Образцовый демонтаж
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8k
Павел Час назад
Образцовый демонтаж
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456
ПУПС 2 часа назад
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4k
Bartello 2 часа назад
Жесть
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83
Сергей 2 часа назад
Минус за плейер VK.
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3dmonkey

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