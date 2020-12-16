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Веселая подборка зимних приколов и неудач со всего мира

Веселая подборка зимних приколов и неудач со всего мира (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 12:44
Сообщество : Юмор
Метки: видео   зима   неудача   подборка   прикол   фейл   чудаки   юмор   
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У всех бывают дни, когда тотально не везет или просто хочется подурачиться. Данная подборка курьезных зимних моментов и неудач поднимет вам настроение.

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Метки: видео   зима   неудача   подборка   прикол   фейл   чудаки   юмор   
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6  комментариев
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36k
Вепс 2 часа назад
Девка на каблуках уже наверное на пенсию вышла, такое видео бородатое.
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Вася Александрович 20 минут назад
Первый лёд - он слабый самый.
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23k
Sergey 24 минуты назад
Веселая подборка зимних приколов и неудач со всего мира
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20k
Сибиряк 40 минут назад
Веселая подборка зимних приколов и неудач со всего мираПосмотреть
Веселая подборка зимних приколов и неудач со всего мира
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8k
Rihovich 44 минуты назад
Ну хоть весело! Спасибо!
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