Веселая подборка зимних приколов и неудач со всего мира

У всех бывают дни, когда тотально не везет или просто хочется подурачиться. Данная подборка курьезных зимних моментов и неудач поднимет вам настроение.
Считаете, что у вас был плохой день? Посмотрите эту подборку чудаков со всего земного шара и избавьтесь от зимней хандры.
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