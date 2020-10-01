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Мужчина выбрал неудачное место для предложения руки и сердца

Мужчина выбрал неудачное место для предложения руки и сердца (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: видео   неудача   предложение   прикол   фейл   юмор   
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Мужчина решил удивить свою вторую половинку и сделал ей предложение руки и сердца в неожиданном месте. Сюрприз удался и благодаря последовавшему за ним фейлу остался в памяти героев видео надолго.

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Метки: видео   неудача   предложение   прикол   фейл   юмор   
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5  комментариев
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3k
Летучий Мыш Час назад

Мужчина выбрал неудачное место для предложения руки и сердца
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34
Вадим 12 минут назад
Класс! Потом будет что вспомнить!
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13k
Kvadro 36 минут назад
знак свыше - она от тебя всё равно убежит и прихватит половину имущества
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19k
Франц Лефорт 2 часа назад
У оператора нервишки слабоваты,чего засуетился? Не в открытом же море.
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Летучий Мыш Франц Лефорт Час назад
По моему он не засуетился, его переехали слегка
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