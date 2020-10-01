Мужчина выбрал неудачное место для предложения руки и сердца

Мужчина решил удивить свою вторую половинку и сделал ей предложение руки и сердца в неожиданном месте. Сюрприз удался и благодаря последовавшему за ним фейлу остался в памяти героев видео надолго.
Несмотря на произошедший казус, женщина сказала "Да!"
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