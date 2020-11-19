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Рабочий день сантехника не задался

Рабочий день сантехника не задался (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: видео   неудача   прикол   сантехник   фейл   юмор   
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Этот работающий сантехником мужчина всегда готов к встрече с не самыми приятными субстанциями. Однако однажды судьба преподнесла ему сюрприз, от которого будут воротить нос даже самые прожженные люди его профессии.

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Метки: видео   неудача   прикол   сантехник   фейл   юмор   
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19  комментариев
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
Когда в посте про якутскую мэршу написал, что она популистка
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647
Виктор Чикалев 10 минут назад
На трубе есть целый канал товрища с Австралии, который развлекается подобным образом.
https://www.youtube.com/user/draingo1https://www.youtube.com/user/draingo1
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14k
papilion 17 минут назад
Сразу вспомнилась песня про сантехника )
Ссылка www.youtube.com
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87k
сапер Водичка 17 минут назад
Рабочий день сантехника не задался
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−9
Князь Курбский 18 минут назад
Тугая струя
У нас сантехник от €2400 получает
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1k
Vychek 20 минут назад
"...плавали, знаем..."
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7k
shimpansky Полчаса назад
Нормальная, рабочая обстановка сантехника.
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3
Chaim Kushnir Полчаса назад
да что вы туда, срете что ли? (с) ))))))
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0
tj77 36 минут назад
Учись говорит студент а то вечно инструмент подавать будешь).
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7k
Фантом 49 минут назад
Опять памперс застрял?
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104
cana61s 54 минуты назад
Зато он с гордостью(грустью) может говорить, что повидал в своей жизни всякого де ьма..
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14k
ВОВЧЕГ 54 минуты назад
Дааа, веселья хоть отбавляй!
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21k
Франц Лефорт 55 минут назад
Учись,студент,а то так и будешь всю жизнь ключи подавать! (из анекдота)
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9k
alexis Час назад
-Учись студент, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать.
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991
Алексей Час назад
ну нормально же всё.... ведро-то он поставил!
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11k
* Час назад
Выглядит так, будто это результат, который он и ждал... Или что должно было случиться?
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16k
SolomonA Час назад
Судя по его смеху - именно этого ему и не хватало...
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1k
Роман Гамзалиев Час назад
Душ с душком...
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