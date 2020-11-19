Рабочий день сантехника не задался

Этот работающий сантехником мужчина всегда готов к встрече с не самыми приятными субстанциями. Однако однажды судьба преподнесла ему сюрприз, от которого будут воротить нос даже самые прожженные люди его профессии.
Если вам кажется, что сантехник - это скучная профессия, то вы явно ошибаетесь.
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