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Эффектный финал полицейской погони в Бразилии

Эффектный финал полицейской погони в Бразилии

Автор:
30 декабря 2022 11:48
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   Погоня   видео   грабители   криминал   налетчики   полицейская погоня   полиция   
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Некоторых сотрудников полиции в Бразилии не остановят никакие преграды на пути к цели. Кадры финала погони за двумя мужчинами, которых подозревают в серии ограблений.

Из жизни бразильских полицейских

Один из сотрудников полиции получил перелом руки, а все остальные участники ролика отделались синяками и ссадинами.

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Метки: Бразилия   Погоня   видео   грабители   криминал   налетчики   полицейская погоня   полиция   
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2  комментария
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12k
котегRUS Час назад
лицом в лужу - самый эпичный кадр..))
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1k
Кактус 17 минут назад
Когда работа по призванию и убеждениям! Молодцы!
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Alex Chebrikov

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