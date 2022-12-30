Эффектный финал полицейской погони в Бразилии

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Некоторых сотрудников полиции в Бразилии не остановят никакие преграды на пути к цели. Кадры финала погони за двумя мужчинами, которых подозревают в серии ограблений.
Из жизни бразильских полицейских
Один из сотрудников полиции получил перелом руки, а все остальные участники ролика отделались синяками и ссадинами.
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