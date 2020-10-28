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Самый большой снеговик в мире 11,6 метров

Самый большой снеговик в мире 11,6 метров (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 08:39
Сообщество : Факты
Метки: Самый большой снеговик   в мире   видео   забавно   снег   снеговик   фото   
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Для постройки снеговика потребовалось 20дней, 147 часов работы, кусок поликарбоната, 7лопат, 1скребок, 1 тент,120 метров верёвки и 1таз.

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Метки: Самый большой снеговик   в мире   видео   забавно   снег   снеговик   фото   
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2  комментария
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10k
Vitaly Kwaai Час назад
В Австрии слепили самого большого снеговика его высота 38,04 метра
https://tjournal-ru.turbopages.org/tjournal.ru/s/news/140324-v-avstrii-slepili-samogo-bolshogo-snegovika-ego-vysota-38-04-metrahttps://tjournal-ru.turbopages.org/tjournal.ru/s/news/140324-v-avstrii-slepili-samogo-bolshogo-snegovika-ego-vysota-38-04-metra.
И вот чему теперь верить?
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7k
Tamdima 3 минуты назад
Честно, немного затянуто, даже много. Смотрел на перемотке. Но под конец уже начал переживать успеют к весне или нет
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