Самый большой снеговик в мире 11,6 метров

Для постройки снеговика потребовалось 20дней, 147 часов работы, кусок поликарбоната, 7лопат, 1скребок, 1 тент,120 метров верёвки и 1таз.
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https://tjournal-ru.turbopages.org/tjournal.ru/s/news/140324-v-avstrii-slepili-samogo-bolshogo-snegovika-ego-vysota-38-04-metrahttps://tjournal-ru.turbopages.org/tjournal.ru/s/news/140324-v-avstrii-slepili-samogo-bolshogo-snegovika-ego-vysota-38-04-metra.
И вот чему теперь верить?