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Сообщество Лагуна акул 53 поста • 41 подписчик подписаться
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Турист появился на пляже с акулой, вцепившейся ему в руку

Турист появился на пляже с акулой, вцепившейся ему в руку (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 08:22
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   в мире   видео   животные   забавно   мужчина   пляж   фото   
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Житель Флориды по имени Коди недавно удивил отдыхающих на пляже туристов, выбравшись из воды в обнимку с небольшой акулой-нянькой.

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Метки: акула   в мире   видео   животные   забавно   мужчина   пляж   фото   
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6  комментариев
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14k
Anna 2 часа назад
Турист появился на пляже с акулой, вцепившейся ему в руку
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vladbar7 20 минут назад
я не понял.а РЫБА не должна на СУШЕ сдохнуть??????
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
сам довёл акулу. вроде акулы-няньки на людей не нападают
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7k
Мафусаил Батончик с маком Час назад
в 2020м возможно млять всё, мир сходит с ума...
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7k
Vacony 2 часа назад
она присосалась что ли ? ни капли крови нет, не укусила ?
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3k
Schumacher 3 часа назад
ля, они тупые или закон запрещает акулу пошинковать??? связки челюсти подрезать и всё мля...
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