Турист появился на пляже с акулой, вцепившейся ему в руку

Прибывшие чуть позже спасатели не смогли освободить молодого человека от цепких челюстей морской хищницы.



Чтобы избавить туриста от акулы, его отправили в ближайшее клиническое отделение, где медики освободили купальщика от общества хищной рыбины, о дальнейшей судьбе которой ничего не уточняется.