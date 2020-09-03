Турист появился на пляже с акулой, вцепившейся ему в руку

Житель Флориды по имени Коди недавно удивил отдыхающих на пляже туристов, выбравшись из воды в обнимку с небольшой акулой-нянькой.
Прибывшие чуть позже спасатели не смогли освободить молодого человека от цепких челюстей морской хищницы.
Чтобы избавить туриста от акулы, его отправили в ближайшее клиническое отделение, где медики освободили купальщика от общества хищной рыбины, о дальнейшей судьбе которой ничего не уточняется.
Чтобы избавить туриста от акулы, его отправили в ближайшее клиническое отделение, где медики освободили купальщика от общества хищной рыбины, о дальнейшей судьбе которой ничего не уточняется.
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