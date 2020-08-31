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Белка забавно охлаждалась в жаркую погоду

Белка забавно охлаждалась в жаркую погоду (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 09:18
Сообщество : Животные
Метки: белка   видео   животные   забавно   кондиционер   прикольно   фото   
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Житель города Уэйк Форест в конце июня запечатлел грызуна, устроившегося на решётке кондиционера и получающего явное удовлетворение от этого.

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Метки: белка   видео   животные   забавно   кондиционер   прикольно   фото   
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2  комментария
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55k
Viktor 2 часа назад
Какая разница охлаждался зверёк или грелся - главное дотумкал!
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Горожанин Час назад
Охлаждение? Не думаю.

Охлаждение? Не думаю.
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