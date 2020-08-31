Белка забавно охлаждалась в жаркую погоду

Видеоролик с похождениями белки, опубликованный на развлекательном канале в Yоutubе, разделил интернет-пользователей на две группы.

Первая считала, что согласно описанию к сюжету грызун охлаждался таким образом в жаркую погоду, в то время, как представители второй группы были уверены, что из решётки кондиционера, находящейся за пределами жилища шли потоки горячего воздуха.