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Неуклюжий полицейский повис на воротах, когда пытался через них перелезть

Неуклюжий полицейский повис на воротах, когда пытался через них перелезть (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 08:11
Сообщество : Юмор
Метки: видео   забор   люди   неудача   повис   полицейский   фейл   
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Полицейский оказался в затруднительном положении, когда попытался перелезть через ворота. Один из очевидцев запечатлел на видео один из худших эпизодов из жизни стража правопорядка.

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Метки: видео   забор   люди   неудача   повис   полицейский   фейл   
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5  комментариев
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1k
ALEX Час назад
Ааааххххааааахххааа
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2k
Дмитрий 2 минуты назад
еще и обосрался ))))
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4k
ПЕТР 5 минут назад
Чо это у него чернослив в трусах.
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6k
kaboza Полчаса назад
вопросов много, че у него за прицел на труселях???
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9k
Хью́берт Час назад
Это фейк чистой воды.
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