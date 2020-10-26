Неуклюжий полицейский повис на воротах, когда пытался через них перелезть

Полицейский оказался в затруднительном положении, когда попытался перелезть через ворота. Один из очевидцев запечатлел на видео один из худших эпизодов из жизни стража правопорядка.
Так много вопросов и так мало ответов.
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