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Лестница сыграла с американцем злую шутку

Лестница сыграла с американцем злую шутку (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 12:59
Метки: видео   лестница   люди   неудача   падение   сша   фейл   
596
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Неправильное использование лестниц и стремянок может быть опасно для вашего здоровья. В этом лишний раз убедился житель американского города Ланкастер, пытавшийся забраться на лестницу в складском помещении.

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Метки: видео   лестница   люди   неудача   падение   сша   фейл   
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7k
Bubba_Wash Час назад
всё приходит с опытом
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24k
Acu900 Полчаса назад
Ему еще повезло что поддон не перекинулся и ему по башке не е@нуло. Или с полок ничего не посыпалось. Иначе премия Дарвина была бы обеспечена
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19k
Батончик с маком 52 минуты назад
стопудово у него двойка по физике
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Нет ума - считай калека...
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Alonso

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