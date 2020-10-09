Лестница сыграла с американцем злую шутку

Неправильное использование лестниц и стремянок может быть опасно для вашего здоровья. В этом лишний раз убедился житель американского города Ланкастер, пытавшийся забраться на лестницу в складском помещении.
Не бывает неправильных инструментов. Бывают люди, которые не умеют с ними правильно обращаться.
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