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Заработался: водитель погрузчика врезался в стеллаж на складе

Заработался: водитель погрузчика врезался в стеллаж на складе (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 11:07
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   краснодар   люди   неудача   погрузчик   происшествие   склад   фейл   
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На складе бытовой химии под Краснодаром водитель вилочного погрузчика врезался в стеллаж. Хоть скорость погрузчика и была не очень большой, этого хватило, чтобы нанести складу серьезный ущерб. Теперь, похоже, придётся поработать бесплатно.

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Метки: видео   краснодар   люди   неудача   погрузчик   происшествие   склад   фейл   
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6  комментариев
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15k
mooc Час назад
Повезло что не так
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11k
Inlex 8 минут назад
гоняют они... да не рассчитал
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3k
Сергей Полчаса назад
Знающие, кто в курсе -отпишитесь, как вообще разруливаются подобные ситуации- страховка там, или что..
Нафиг тогда вообще нужна работа с таким риском...
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15k
mooc Сергей 20 минут назад
Отвечаю. Там все застраховано. Вообще все. Был один случай в одной известной (не буду называть бренд) компании. Там карточным домиком сложились несколько улиц тоже после удара карщика. Он отделался около 600тыс возмещения убытка. Как-то так.
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1k
No pasaran Час назад
Может наоборот?
Погрузчик, который смог

Иначе как объяснить целенаправленное движение в стойку?
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