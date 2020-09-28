Заработался: водитель погрузчика врезался в стеллаж на складе

На складе бытовой химии под Краснодаром водитель вилочного погрузчика врезался в стеллаж. Хоть скорость погрузчика и была не очень большой, этого хватило, чтобы нанести складу серьезный ущерб. Теперь, похоже, придётся поработать бесплатно.
Погрузчик, который не смог
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Нафиг тогда вообще нужна работа с таким риском...
Погрузчик, который смог
Иначе как объяснить целенаправленное движение в стойку?