Не слишком удачная попытка парней вытащить из реки мяч

В Белгороде автор заметил парней, пытавшихся вытащить из реки Везёлка упавший мяч. Молодые люди решили опустить приятеля к воде, но, кажется, что-то пошло не так.
Миссия выполнима, но с трудом
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например - "Молодые люди решили опустить приятеля, но, кажется, что-то пошло не так."
Уронила в речку мячик
Тише Танечка не плачь
Вытащат дебилы мяч...
Хотя мячик не ее,
Потому что два д***ла
Уронили третьего