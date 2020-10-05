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Не слишком удачная попытка парней вытащить из реки мяч

Не слишком удачная попытка парней вытащить из реки мяч (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: белгород   видео   люди   мяч   неудача   прикол   река   фейл   
1391
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В Белгороде автор заметил парней, пытавшихся вытащить из реки Везёлка упавший мяч. Молодые люди решили опустить приятеля к воде, но, кажется, что-то пошло не так.

Источник:

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Метки: белгород   видео   люди   мяч   неудача   прикол   река   фейл   
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16  комментариев
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15k
Андрей Иванов 2 часа назад
Они реально думали, что он дотянется?
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11k
Роман 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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821
Павел Коваленко 42 минуты назад
Биба и Боба-два долб@ёба)))
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9k
lon 44 минуты назад
:))) Поржал. Развеселили угрюмого ) Интересно,как вылезет ???
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48
Lucifer2000 45 минут назад
Вправду думали, что будет реально из такой неудобной позиции поднять 100кг неудобной формы и без ручек? Оптимисты...
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11k
gavrosh 47 минут назад
Наверняка трезвые)
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17k
Matrosskin 51 минуту назад
Интересно, а они так далеко собирались по стене за уплывающим мячом идти ?
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19k
Батончик с маком Час назад
ну кто так пишет. надо писать что-нибудь отвратительное, мерзкое. это нынче модно.
например - "Молодые люди решили опустить приятеля, но, кажется, что-то пошло не так."
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30k
Элек Мек Час назад
Не слишком удачная попытка парней вытащить из реки мяч
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24k
Acu900 Час назад
Наша Таня громко плачет
Уронила в речку мячик
Тише Танечка не плачь
Вытащат дебилы мяч...
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29k
Опаньки Acu900 Час назад
Наша Таня громко плачет
Хотя мячик не ее,
Потому что два д***ла
Уронили третьего
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5k
JACKAL 2 часа назад
Прикольно)) а вылезать то как теперь???
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12k
Ligov JACKAL Час назад
Если сумеет забраться на трубу, торчащую из стены, ребята его вытащят. Наверное...
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17k
Matrosskin Ligov 52 минуты назад
Как вариант - в реке станет двумя дебилами больше
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1k
Злой чебурек 2 часа назад
А чего не сняли, как вылазил потом..
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9k
Василий Сургайло Злой чебурек 22 минуты назад
Ходят слухи, что он до сих пор там плавает...
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