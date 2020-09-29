FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1751 пост • 352 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Тренировки на самодельных тренажерах могут быть опасны для здоровья

Тренировки на самодельных тренажерах могут быть опасны для здоровья (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 09:00
Сообщество : Спорт
Метки: видео   люди   неудача   спорт   спортсмен   тренажер   фейл   
1238
1
1
Во время выполнения упражнения на самодельном тренажере всё прошло не так гладко, как планировалось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: видео   люди   неудача   спорт   спортсмен   тренажер   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Игорь 54 минуты назад
Он потом на своё видео надрачивает? Для чего вообще ЭТО снимать?

А ещё интересно в натуралистическом смысле - ну когда на улице или среди других людей, я понимаю чтобы не мешать своей музыкой воткнуть эти огрызки. (хотя мы все понимаем, что среди людей не ради того чтоб не мешать, а чтобы понтануться это используют) А когда вот так сам-на-сам занимаешься - нельзя через атмосферу слушать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Morfei 15 минут назад
СуиСамоизоляционные суицидники знают толк в самоубийствах :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SerGProS 23 минуты назад
Но пока нет ничего страшнее
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
271
Дмитрий Полчаса назад
Уга! Однажды в юности во время подтягивания на меня рухнул самодельный турник. Все обошлось, просто забил дыхалку от сильного удар спиной о землю и удара куска арматуры по груди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Когда решил перейти на домашние тренировки во время карантина Когда решил перейти на домашние тренировки во время карантина Мужчина упал в воду, пытаясь нелегально попасть на судно Мужчина упал в воду, пытаясь нелегально попасть на судно Домашняя тренировка во время карантина чуть не закончилась трагедией Домашняя тренировка во время карантина чуть не закончилась трагедией Любительница спорта чуть не пострадала из-за своей невнимательности Любительница спорта чуть не пострадала из-за своей невнимательности Рабочий успел в последний момент покинуть спецтехнику перед её утоплением Рабочий успел в последний момент покинуть спецтехнику перед её утоплением
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

915478



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в должность первого октября
2
151
"Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в должность первого октября
«Я понимал, что нарушаю госграницу…»
7
45
«Я понимал, что нарушаю госграницу…»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Салат-коктейль с курицей и горошком
2
10
Салат-коктейль с курицей и горошком
И снова здравствуйте. Думаю, стоит напомнить
0
23
И снова здравствуйте. Думаю, стоит напомнить
Надо брать: Windows, Office и другое ПО за разумные деньги
Надо брать: Windows, Office и другое ПО за разумные деньги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#австралия#авария#яавтор#автомобили#океан#прикольные#авто авария#пляж
#факты#история#в мире#люди#интересное#дтп#сша#война#картинки#позитив
#интересно#животные#прикол#природа#россия#море#автомир#настроение#комментарии#своими руками

На что жалуетесь?

Вернуться