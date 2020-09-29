Тренировки на самодельных тренажерах могут быть опасны для здоровья

Во время выполнения упражнения на самодельном тренажере всё прошло не так гладко, как планировалось.
Парень решил не переплачивать за абонемент в тренажерный зал и услуги тренера и пожалел об этом
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда решил перейти на домашние тренировки во время карантина
- Рабочий успел в последний момент покинуть спецтехнику перед её утоплением
- Домашняя тренировка во время карантина чуть не закончилась трагедией
- Мужчина упал в воду, пытаясь нелегально попасть на судно
- Любительница спорта чуть не пострадала из-за своей невнимательности
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...
А ещё интересно в натуралистическом смысле - ну когда на улице или среди других людей, я понимаю чтобы не мешать своей музыкой воткнуть эти огрызки. (хотя мы все понимаем, что среди людей не ради того чтоб не мешать, а чтобы понтануться это используют) А когда вот так сам-на-сам занимаешься - нельзя через атмосферу слушать?