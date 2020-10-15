Скатывающийся с водной горки мужчина врезался в туриста и лишил его головного убора

Катавшийся с горки мужчина чуть не отправил отдыхавшего в бассейне посетителя аквапарка в больницу. Турист в самый неподходящий момент вынырнул перед любителем водного экстрима.
Мужчина скатился в аттракциона и буквально снёс появившегося на его пути молодого человека в бейсболке. Туристу не повезло и он вынырнул прямо перед несущимся на него грузным экстремалом, который врезался в живое «препятствие» и лишил его головного убора.
Трагикомичный инцидент был запечатлён проводящей свой отпуск в бассейне туристкой.
Трагикомичный инцидент был запечатлён проводящей свой отпуск в бассейне туристкой.
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При таком спуске вы с Туриста снимете не только кепку, но и голову, что в кровавых брызгах будет смотреться гораздо эффектнее !