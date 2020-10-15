Скатывающийся с водной горки мужчина врезался в туриста и лишил его головного убора

Мужчина скатился в аттракциона и буквально снёс появившегося на его пути молодого человека в бейсболке. Туристу не повезло и он вынырнул прямо перед несущимся на него грузным экстремалом, который врезался в живое «препятствие» и лишил его головного убора.



Трагикомичный инцидент был запечатлён проводящей свой отпуск в бассейне туристкой.