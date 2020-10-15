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Скатывающийся с водной горки мужчина врезался в туриста и лишил его головного убора

Скатывающийся с водной горки мужчина врезался в туриста и лишил его головного убора (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 14:07
Метки: аквапарк   видео   люди   неудача   столкновение   турист   фейл   
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Катавшийся с горки мужчина чуть не отправил отдыхавшего в бассейне посетителя аквапарка в больницу. Турист в самый неподходящий момент вынырнул перед любителем водного экстрима.

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Метки: аквапарк   видео   люди   неудача   столкновение   турист   фейл   
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1  комментарий
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Rozario Час назад
чтобы с горочки сьезжать побыстрее: скрестите прямые ноги, а руки в замке закиньте за затылок - так у вас будет минимальный контакт с горкой и максимальная скорость.
При таком спуске вы с Туриста снимете не только кепку, но и голову, что в кровавых брызгах будет смотреться гораздо эффектнее !
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