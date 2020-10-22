Грызун вывел своё мастерство маскировки на новый уровень

Житель частного дома запечатлел перепуганного грызуна, который вывел своё мастерство маскировки на совершенно новый уровень. Животное запрыгнуло на штурвал журнального стола и спряталось от двух молодых кошек.
Представители семейства кошачьих даже представить себе не могли, что грызун находится всего в нескольких сантиметрах от них.
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Метки: видео грызун животные мастерство прикол скрытность
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