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Грызун вывел своё мастерство маскировки на новый уровень

Грызун вывел своё мастерство маскировки на новый уровень (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 13:41
Сообщество : Животные
Метки: видео   грызун   животные   мастерство   прикол   скрытность   
885
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Житель частного дома запечатлел перепуганного грызуна, который вывел своё мастерство маскировки на совершенно новый уровень. Животное запрыгнуло на штурвал журнального стола и спряталось от двух молодых кошек.

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Метки: видео   грызун   животные   мастерство   прикол   скрытность   
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30k
Опаньки 2 часа назад
хочешь жить не так раскорячишься
хочешь жить не так раскорячишься
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24k
Сергей Полчаса назад
Ссылка coub.com
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Надеюсь, выжил в итоге?
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Forestdude

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