Монах прошел испытание котятами

В Таиланде запечатлели на видео четырех котят, который развлекались рядом со служителем храма. Мужчина выглядел максимально сконцентрированным во время молитвы и не обращал внимания на пушистых сорванцов.
Милота, да и только!
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