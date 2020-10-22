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Сообщество Без кота и жизнь не та 686 постов • 331 подписчик подписаться
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Монах прошел испытание котятами

Монах прошел испытание котятами (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 09:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   коты   милота   монах   прикол   
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В Таиланде запечатлели на видео четырех котят, который развлекались рядом со служителем храма. Мужчина выглядел максимально сконцентрированным во время молитвы и не обращал внимания на пушистых сорванцов.

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Метки: видео   животные   коты   милота   монах   прикол   
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