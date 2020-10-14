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Сообщество Без кота и жизнь не та 679 постов • 329 подписчиков подписаться
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Кот, который терпеть не может ветеринарные клиники

Кот, который терпеть не может ветеринарные клиники (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 13:54
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: ветеринар   видео   животные   коты   прикол   реакция   
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Обычно котики не любят походы в ветеринарные клиники, где они окружены незнакомыми предметами, людьми и запахами. Животные довольно часто выражают свое недовольство, однако этот кот по накалу страстей переплюнул очень многих пушистых пациентов.

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Метки: ветеринар   видео   животные   коты   прикол   реакция   
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6  комментариев
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9k
ЕвгенийДончак 42 минуты назад
Когда кот домой вернётся - там вообще всем трындец будет...
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19k
Сибиряк 7 минут назад
борьба за яйца должна идти до конца!)
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9k
Олегbl4 15 минут назад
У меня кота хрен в переноску загонишь, перед ветеринаркой. В ветеринарке хрен выгонишь. Зато после осмотра, он в переноску пулей залетает.
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6k
Izrin Maria Полчаса назад
Зачем эти три придурка мучают кота?
Не умеешь - не берись!
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0
lilitvinov 39 минут назад
Примерно как мой кот, хотя был в ветеринарке раза три
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9k
Хью́берт 40 минут назад
Есть категория владельцев животных, которые по поводу и без повода таскают животное в вет.клинику, ясно дело, что у кошака уже рефлекс выработался.
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