Кот, который терпеть не может ветеринарные клиники

Обычно котики не любят походы в ветеринарные клиники, где они окружены незнакомыми предметами, людьми и запахами. Животные довольно часто выражают свое недовольство, однако этот кот по накалу страстей переплюнул очень многих пушистых пациентов.
Вызывайте экзорциста!
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