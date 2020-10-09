Мужчина вылез из кабины самолета и вручную запустил винт

Хочешь жить — умей вертеться. Именно этим девизом наверняка руководствовался герой видео, который оказался в непростой ситуации на большой высоте.
Завел практически «с толкача». На видео, предположительно, запечатлен самолет Piper J-3 Cub
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