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Мужчина вылез из кабины самолета и вручную запустил винт

Мужчина вылез из кабины самолета и вручную запустил винт (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 14:24
Сообщество : Cavok
Метки: видео   винт   неожиданно   прикол   самолет   трюк   экстрим   
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Хочешь жить — умей вертеться. Именно этим девизом наверняка руководствовался герой видео, который оказался в непростой ситуации на большой высоте.

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Метки: видео   винт   неожиданно   прикол   самолет   трюк   экстрим   
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6  комментариев
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19k
Сибиряк Час назад
Мужчина вылез из кабины самолета и вручную запустил винт
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33k
Example 6.2.6 3 минуты назад
Мужчина вылез из кабины самолета и вручную запустил винт
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Frank Borman Полчаса назад
Постановка. Без мата пропеллер как следует не крутануть.
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citrus1 41 минуту назад
Это просто прикол всё совсем не так работает
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2k
VL 55 минут назад
А чё, так можно было? ))))
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6k
Вася Час назад
Мужчина вылез из кабины самолета и вручную запустил винт
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