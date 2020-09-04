Парень из Ростова пролетел сквозь металлическую бочку на скорости 70 км/ч

Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев на скорости 70 километров в час пролетел сквозь бочку диаметров 57 сантиметров. Трюк получился лишь с четвертого раза. В одной из попыток он получил травмы. На восстановление у экстремала ушло пять дней.
«Сначала я тренировался и прыгал в кольца вместо бочки, но ничего не получалось. Я все равно решил попробовать прыгнуть в бочку. В один день прыгнул дважды. В результате получил много травм, ушибов и ссадин. Пришлось восстанавливаться», — рассказал Евгений.
Евгений утверждает, что если бы не ошибся трижды, трюк так и не получился бы.
Евгений утверждает, что если бы не ошибся трижды, трюк так и не получился бы.
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