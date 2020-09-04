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Парень из Ростова пролетел сквозь металлическую бочку на скорости 70 км/ч

Парень из Ростова пролетел сквозь металлическую бочку на скорости 70 км/ч (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 08:08
Метки: бочка   видео   каскадер   опасный трюк   прикол   трюк   экстремал   
258
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Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев на скорости 70 километров в час пролетел сквозь бочку диаметров 57 сантиметров. Трюк получился лишь с четвертого раза. В одной из попыток он получил травмы. На восстановление у экстремала ушло пять дней.

Источник:

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Метки: бочка   видео   каскадер   опасный трюк   прикол   трюк   экстремал   
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9  комментариев
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1k
lekha-fil 3 часа назад
Что сказать - придурок, был великий шанс заснять свой летальный исход.
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Ivan Час назад
Парень из Ростова пролетел сквозь металлическую бочку на скорости 70 км/ч
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30
............ 3 часа назад
не помрет своей смертью...
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40k
zloykoyot 3 часа назад
В Ростове ещё ездят Скорпио? Круто. Когда-то на фоне жигулей эта машина как НЛО смотрелась.
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55k
Viktor 3 часа назад
Старый добрый Ford Scorpio!
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Безумству храбрых поём мы песню...
Только песня иногда поминальная, как молитва.
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1k
Vitamin 3 часа назад
Мдя...
Добровольно хотеть себя покалечить - на это нужно большое мужество...))
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11k
Андрей Дядя 3 часа назад
Парень из Ростова пролетел сквозь металлическую бочку на скорости 70 км/ч
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28k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
а зачем?
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