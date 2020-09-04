Парень из Ростова пролетел сквозь металлическую бочку на скорости 70 км/ч

«Сначала я тренировался и прыгал в кольца вместо бочки, но ничего не получалось. Я все равно решил попробовать прыгнуть в бочку. В один день прыгнул дважды. В результате получил много травм, ушибов и ссадин. Пришлось восстанавливаться», — рассказал Евгений.



Евгений утверждает, что если бы не ошибся трижды, трюк так и не получился бы.