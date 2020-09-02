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Странная пассажирка с камнями в самолете

Странная пассажирка с камнями в самолете (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: видео   камни   необъяснимое   пассажир   пассажирка самолета   прикол   самолет   юмор   
1707
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В сети появилось видео, на котором запечатлена странная пассажирка самолета. Женщина пронесла на борт груду камней и совершала с ними непонятные действия.

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Метки: видео   камни   необъяснимое   пассажир   пассажирка самолета   прикол   самолет   юмор   
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33  комментария
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7k
Голос Вселенной 3 часа назад
У меня дочка на курорте таких камней тоже с килограмм пять насобирала. И собиралась с собой в Мск везти. Только если в нашем случае у нас получилось ее отговорить, то в случае с женщиной отговорить ее было, наверное, попросту некому...
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8k
MihailoSerbiya Полчаса назад
Normalno. Toli hudozhnica toli akvariumsobiraetsa sorudit ...
Toli ya nenormalnii i mne kazhetsa chto tut vsyo v poryadke .
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772
Roman Час назад
Может благодаря этому они нормально и долетели )))
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1k
Андрей Час назад
Мне в детстве родители сказали, что за вывоз камушков с моря их оштрафуют. Пришлось выкладывать все назад.
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7
SavageTi Час назад
Не камни. МИНЕРАЛЫ.
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839
Олеся К 2 часа назад
может она летать боится, а это ее успокаивает
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4k
Афанасий Олеся К 11 минут назад
успокаивает в смысле "если что то камень на могилу будет"?
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5k
Сгусток позитива 2 часа назад
да она под наркотиками
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8k
Нихуахуа 2 часа назад
Готовилась к протестам.
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439
лесная лысоешка 2 часа назад
вот бы мне столько камней
вот бы мне столько камней
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7k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Странная пассажирка с камнями в самолете
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40k
Дмитрий 2 часа назад
На костер ее надо бы. Мало ли что...
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
ну метла сломалась у человека, а лететь надо. Чего пристали?)
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4k
Валерий 2 часа назад
Да скорее всего она дома их отмоет и в аквариум положит! Чего тут странного?
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7k
harlamov Валерий 2 часа назад
Ну как минимум то, что она их выкладывает на столики в самолете... мало ли что она там дома собирается делать, но если она, например, туалетную бумагу везет, то из нее тоже надо пирамиды в самолете выстраивать?
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4k
Валерий harlamov 2 часа назад
Человек просто убивает время, рассматривая то, что он давно хотел.
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56k
Доктор Джонс 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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656
8bip8 Доктор Джонс 2 часа назад
Но остались камни...
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4k
Афанасий 8bip8 10 минут назад
... в почках...
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25k
Игорь 3 часа назад
Сейчас каких только инсталляторов не развелось. Плюнуть некуда - в инсталлятора или дизайнера или (не к обеду будь сказано) блогера какого попадёшь...
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7k
ГородДомов 3 часа назад
Это она кирпичи откладывает
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12k
Габит Калыков 3 часа назад
Кресла в самолете какие-то странные. Сиденье вроде мягкое, а вот спинка - как-будто пластиковая.
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1k
ALEX Габит Калыков 2 часа назад
Стандартные сиденья.
А из чего должна быть спинка сиденья самолёта?
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12k
Габит Калыков ALEX 2 часа назад
По крайней мере, на всех самолетах, на которых летал, толщина спинки была почти такая же, как и у сиденья.
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1k
ALEX Габит Калыков 2 часа назад
Вы наверное летаете исключительно бизнес классом?
В эконом классе все сиденья как на видео.
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12k
Габит Калыков ALEX 2 часа назад
Разницу видите?!
Разницу видите?!
Разницу видите?!
Разницу видите?!
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14k
СергейПименов 3 часа назад
С курорта летит. Подарки родственникам
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18k
Батончик с маком СергейПименов 3 часа назад
да жадина она. на магнитики не захотела тратиться
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