Странная пассажирка с камнями в самолете

В сети появилось видео, на котором запечатлена странная пассажирка самолета. Женщина пронесла на борт груду камней и совершала с ними непонятные действия.
Женщина в черной одежде, защитной медицинской маске и шляпе перебирала в руках небольшие камни и складывала их на откидных столиках
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Toli ya nenormalnii i mne kazhetsa chto tut vsyo v poryadke .
А из чего должна быть спинка сиденья самолёта?
В эконом классе все сиденья как на видео.