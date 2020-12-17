Из видео соревнований по трюкам на BMX у спортсменов удалили велосипеды

Кинорежиссер и мастер видеомонтажа Фернандо Лившиц решил показать, что будет, если из видео соревнований по трюкам на BMX убрать у участников велосипеды. Состязания стали выглядеть так, будто спортсмены парят в воздухе.
Забавный видеомонтаж
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Метки: bmx видео видеомонтаж интересно прикол соревнования трюк
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