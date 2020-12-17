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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 295 постов • 194 подписчика подписаться
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Из видео соревнований по трюкам на BMX у спортсменов удалили велосипеды

Из видео соревнований по трюкам на BMX у спортсменов удалили велосипеды (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 08:31
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: bmx   видео   видеомонтаж   интересно   прикол   соревнования   трюк   
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Кинорежиссер и мастер видеомонтажа Фернандо Лившиц решил показать, что будет, если из видео соревнований по трюкам на BMX убрать у участников велосипеды. Состязания стали выглядеть так, будто спортсмены парят в воздухе.

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Метки: bmx   видео   видеомонтаж   интересно   прикол   соревнования   трюк   
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3  комментария
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
А если в матче наших фуфлоболистов удалить мяч то это будут танцы гомосеков.
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−3
Александр Шевчук Полчаса назад
Crazy frog
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Подкину идею-в порнухе удалить сначала мужика, потом девку. Что смешнее будет?
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Mr.Adamson

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